Mostró un secreto escondido en su camioneta y nadie lo pudo creer: “Es genial”

Para algunos conductores de vehículos, la idea de cambiar un neumático puede parecer difícil, sobre todo cuando ocurre un incidente lejos de un lugar poblado o una estación de servicio. En estos casos, un tiktoker expuso la función de una camioneta familiar y sorprendió a sus seguidores.

“No lo podía creer cuando encontré esta característica especial en mi Volkswagen Touareg 2004″, exclamó el usuario @jedflexxx al compartir la función oculta bajo el asiento del pasajero de su vehículo. Se trata de un orificio para una válvula, donde se conecta una manguera que permite inyectar aire a la llanta.

Un tiktoker descubre una característica oculta en su camioneta

Esta función es útil si se tiene un neumático desinflado. Con la potencia del compresor, se puede recuperar la presión de las ruedas y así viajar por unas millas más a la siguiente estación de servicio.

No obstante, además de resolver un incidente, tener acceso a este compresor permite que los conductores más experimentados puedan mejorar sus condiciones de manejo. “Si me salgo de la carretera y necesito dejar salir un poco de aire para obtener más tracción, puedo hacerlo… y cuando termine, puedo inflarlos de nuevo”, explicó el creador de contenido en su clip.

Aunque esta característica puede resultar muy útil, no se encuentra de fábrica en la mayoría de los vehículos. Sin embargo, existen opciones portátiles que se pueden adquirir por un precio bastante accesible, aproximadamente de unos 50 dólares, en tiendas en línea o en comercios especializados. Entre los comentarios, la comunidad virtual reaccionó con sorpresa: “Eso es muy genial”; “No lo sabía”, escribieron.

La Volkswagen Touareg es de los pocos vehículos que cuentan con el compresor de aire instalado de fábrica @spotted_euros / Instagram

En el caso de algunos modelos de la Touareg, esto es posible gracias al sistema de suspensión neumática, que utiliza compresores de aire para equilibrar la estructura del vehículo y ofrecer mayor suavidad durante los recorridos en terrenos irregulares. Con la instalación de este sistema, los ingenieros de Volkswagen decidieron colocar esta salida de aire de fácil acceso y llevarse elogios por parte de los amantes de los autos.

Su auto es su casa

Los autos apasionan a muchas personas, que los ven incluso como la vía para concretar sus aventuras. En otro video que cobró relevancia en redes sociales, el tiktoker contó cómo decidió irse a vivir a bordo de su camioneta. Lo que le ha permitido descubrir y aprovechar funciones poco conocidas, como la del inflador de neumáticos que presentó en esta ocasión.

Un tiktoker comparte sus tres básicos para vivir en su auto

“Decidí empezar a vivir de forma minimalista porque me di cuenta de que cuanto más dinero tenía, cuantas más cosas poseía, menos feliz era. Me cansé de perseguirlo cuando entendí que el estrés que sufría para mantenerlo no valía la pena”, dijo el también youtuber Jed Flex en un primer video publicado en enero de 2022.

Allí, aseguró que había comprado la camioneta Volkswagen Touareg de segunda mano. Este vehículo le permitió hacer realidad su sueño de vivir en un vehículo. “Tiene 160 mil millas en su historia. Tengo cero experiencia mecánica”, narró en el inicio de su viaje. A pesar de este desafío, logró superar los obstáculos y aprender sobre la mecánica. Ahora, comparte sus descubrimientos con sus seguidores.

LA NACION