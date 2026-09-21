Es de origen italiano, nació en Nueva York y a los 105 años cuenta los secretos de su longevidad: “Nada de snacks”

Anna Decanini, residente de Brightview on New Canaan, en Norwalk, celebró su 105° cumpleaños el pasado 26 de junio rodeada de familiares, amigos y personal del lugar. Nacida en Nueva York en 1921, la estadounidense revela algunos de sus secretos y actividades detrás de su juventud.

Los secretos de juventud de Anna Decanini, la mujer de 105 años

A los 105 años , Decanini se levanta de una silla sin apoyo y realiza sentadillas frente a su familia, según relató su nieta, Michelle Riley, citada por CT Insider.

, Decanini se levanta de una silla sin apoyo y realiza sentadillas frente a su familia, según relató su nieta, Michelle Riley, citada por CT Insider. Nunca practicó deportes organizados , pero siempre se mantuvo activa : andaba en bicicleta , bailaba, montaba a caballo y caminaba durante la “passeggiata ”, el paseo vespertino típico de los pueblos italianos.

, : andaba en , bailaba, montaba a caballo y ”, el paseo vespertino típico de los pueblos italianos. En los últimos años sumó hábitos como tejer y armar libros de stickers para mantenerse ocupada.

La alimentación de Anna Decanini a sus 105 años

Decanini es tajante con sus reglas alimenticias : nada de snacks entre comidas ni comida chatarra, solo ingredientes reales.

: nada de snacks entre comidas ni comida chatarra, solo ingredientes reales. Su formación culinaria proviene del restaurante toscano de su padre, donde cocinaba con productos frescos.

donde cocinaba con productos frescos. Cada noche se permite un gusto particular: un espresso con cinco cucharadas de azúcar, que disfruta junto a una porción de torta cuando hay oportunidad.

un espresso con cinco cucharadas de azúcar, que disfruta junto a una porción de torta cuando hay oportunidad. “Nunca he tenido secretos, siempre he comido bien”, aseguró en diálogo con CT Insider. “Me siento bien a mis 105 años”.

Anna Decanini no consume comida chatarra durante el día, pero se permite tomar un espresso con cinco cucharadas de azúcar Instagram/@brightviewseniorliving

El rol de su familia durante sus 105 años

Devota católica, sostiene que su carácter positivo y su familia fueron claves para atravesar sin traumas la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Italia.

fueron claves para atravesar sin traumas la Segunda Guerra Mundial y Le gusta citar un proverbio italiano sobre la vejez: llegar a ella es una fortuna, aunque traiga complicaciones.

Perdió a su esposo Raffaello en 2012, a los 96 años, y vive en Brightview desde 2019, cerca de sus hijos y nietos.

Anna Decanini es hija de inmigrantes italianos Instagram/@brightviewseniorliving

Decanini nació en Nueva York en 1921, pero a los 11 años regresó con su familia a Lucca, en la Toscana. Volvió a Estados Unidos en la década de los cincuenta, cuando su esposo fue convocado para participar en la construcción del puente Verrazano-Narrows.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.