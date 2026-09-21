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Es de origen italiano, nació en Nueva York y a los 105 años cuenta los secretos de su longevidad: “Nada de snacks”
Anna Decanini celebró su cumpleaños en Connecticut y reveló que el amor familiar, la comida real y el buen humor son la base de su lucidez
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LA NACION
Anna Decanini, residente de Brightview on New Canaan, en Norwalk, celebró su 105° cumpleaños el pasado 26 de junio rodeada de familiares, amigos y personal del lugar. Nacida en Nueva York en 1921, la estadounidense revela algunos de sus secretos y actividades detrás de su juventud.
Los secretos de juventud de Anna Decanini, la mujer de 105 años
- A los 105 años, Decanini se levanta de una silla sin apoyo y realiza sentadillas frente a su familia, según relató su nieta, Michelle Riley, citada por CT Insider.
- Nunca practicó deportes organizados, pero siempre se mantuvo activa: andaba en bicicleta, bailaba, montaba a caballo y caminaba durante la “passeggiata”, el paseo vespertino típico de los pueblos italianos.
- En los últimos años sumó hábitos como tejer y armar libros de stickers para mantenerse ocupada.
La alimentación de Anna Decanini a sus 105 años
- Decanini es tajante con sus reglas alimenticias: nada de snacks entre comidas ni comida chatarra, solo ingredientes reales.
- Su formación culinaria proviene del restaurante toscano de su padre, donde cocinaba con productos frescos.
- Cada noche se permite un gusto particular: un espresso con cinco cucharadas de azúcar, que disfruta junto a una porción de torta cuando hay oportunidad.
- “Nunca he tenido secretos, siempre he comido bien”, aseguró en diálogo con CT Insider. “Me siento bien a mis 105 años”.
El rol de su familia durante sus 105 años
- Devota católica, sostiene que su carácter positivo y su familia fueron claves para atravesar sin traumas la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Italia.
- Le gusta citar un proverbio italiano sobre la vejez: llegar a ella es una fortuna, aunque traiga complicaciones.
- Perdió a su esposo Raffaello en 2012, a los 96 años, y vive en Brightview desde 2019, cerca de sus hijos y nietos.
Decanini nació en Nueva York en 1921, pero a los 11 años regresó con su familia a Lucca, en la Toscana. Volvió a Estados Unidos en la década de los cincuenta, cuando su esposo fue convocado para participar en la construcción del puente Verrazano-Narrows.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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