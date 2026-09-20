Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, sobre su deporte favorito: “Estoy perdidamente enamorado del fútbol”

Para el alcalde Zohran Mamdani, el fútbol forma parte de su historia personal en Nueva York. El deporte estuvo presente desde su infancia y acompañó distintas etapas de su vida, primero en equipos juveniles y escolares y luego en competencias recreativas para adultos.

La historia de Mamdani en el fútbol

Mamdani nació en Uganda y pasó allí sus primeros años antes de trasladarse a Estados Unidos. Según contó, su relación con el fútbol también estuvo vinculada a su interés por las selecciones africanas y los grandes torneos internacionales.

Mamdani demuestra sus dotes para el fútbol

“Desde el principio he estado perdidamente enamorado”, dijo Mamdani, según lo retomado por The Washington Post. Además, dijo que seguramente todavía conserva la camiseta de El Hadji Diouf, un exfutbolista senegalés que se desempeñó en Francia e Inglaterra, que su padre le regaló en 2002.

Una vez instalado en Nueva York, junto con su familia, encontró además en eldeporte una manera de relacionarse con personas de distintos lugares. Durante su juventud, Mamdani jugó al fútbol en zonas como el Upper West Side y Morningside Heights.

Su recorrido escolar incluyó la Bronx High School of Science, donde llegó a ejercer como capitán del equipo.

Mamdani jugaba al fútbol como mediocampista defensivo en Nueva York

Después de estudiar en Maine, Mamdani regresó a Nueva York y comenzó a participar en las ligas recreativas para adultos que funcionan en distintos puntos de la ciudad. Su etapa más conocida en el fútbol amateur comenzó en 2021, cuando ya era integrante de la Asamblea estatal de Nueva York.

Ese verano se incorporó a Talking Headers, un equipo que competía en una liga mixta. Su posición habitual era la de mediocampista defensivo y sus compañeros de aquella etapa lo describieron como un futbolista que tenía buen manejo de pelota.

Mamdani jugó durante su juventud en el Upper West Side y Morningside Heights e incluso llegó a ser capitán del equipo de fútbol en la Bronx High School of Science Fotomontaje generado con IA (AP)

“Tenía una personalidad cálida que sacaba lo mejor de los demás”, recordó Patrick Kargol, integrante del equipo. También destacó su capacidad para generar vínculos entre los jugadores.

Kargol recordó que el conjunto atravesaba dificultades al comienzo. Según su relato, la incorporación del entonces asambleísta contribuyó a modificar la dinámica del grupo.

El fútbol amplió los vínculos de Mamdani en Nueva York

La actividad deportiva le permitió además conocer a personas que posteriormente ocuparían lugares en su entorno político. Entre ellas estuvo Maya Handa, quien se incorporó como suplente a Talking Headers porque el equipo necesitaba otra mujer para completar su plantilla.

Mamdani habló sobre su relación con el fútbol X @NYCMayor

“Jugaba con mucha pasión. Era genial. Tenía mucha energía y representaba a la perfección lo que significa el fútbol amateur”, dijo Handa, quien además fue la jefa de campaña de Mamdani para las elecciones generales a la alcaldía de 2025.

La liga mixta funcionaba así como un espacio de encuentro fuera de la política y de las actividades profesionales. Para Mamdani, el fútbol representó durante años una forma de experimentar la diversidad de Nueva York.

Según The Washington Post, él mismo atribuyó al deporte parte de su capacidad para conocer distintos sectores de la ciudad y entender la variedad de personas que la integran.

“El fútbol es otro lenguaje que te permite expresarte a ti mismo y a quienes te rodean”, dijo Mamdani.

Aunque sus compañeros valoraban su participación en el equipo como volante, Mamdani tuvo otra mirada sobre sus propias condiciones como futbolista. Según lo retomado por The Washington Post, cuando le preguntaron con qué jugador profesional compararía su estilo, eligió a Nicklas Bendtner, delantero danés que tuvo una etapa prolongada en el Arsenal de Inglaterra.