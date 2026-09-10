Blynda Vidock, de 105 años, sobre el secreto de su longevidad: “Antes teníamos tiempo para sentarnos a comer juntos”

Blynda Vidock cumplió 105 años en Baytown, Texas, donde celebró su cumpleaños junto a familiares y amigos. La mujer atribuye su longevidad a su fe, la actividad física, la alimentación, la moderación y una genética favorable.

Blynda Vidock: qué hábitos relaciona con su longevidad

“ Antes teníamos tiempo para sentarnos a comer juntos ”, dijo Vidock a FOX 26 Houston al comparar el ritmo de vida actual con el de décadas atrás.

”, dijo Vidock a FOX 26 Houston al comparar el ritmo de vida actual con el de décadas atrás. También señaló que las familias tenían más oportunidades para compartir alrededor de la mesa y que mantenerse activa fue una constante durante su vida.

Vidock nació en West Palm Beach, Florida, y comenzó a trabajar a los 18 años por US$15 semanales en el First National Bank of Palm Beach. Durante esa etapa, según relató a FOX 26 Houston, llegó a encontrarse con figuras populares como Clark Gable, Fred Astaire y un joven John F. Kennedy.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se ofreció como voluntaria en la USO, una organización que brindaba apoyo a integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Allí conoció a Charles “Chuck” Vidock, un joven miembro de la Guardia Costera nacido en Houston. La pareja se casó y se mudó a Texas en 1946.

Actividad física y alimentación: las claves de Vidock a los 105 años

Vidock considera que la actividad física fue uno de los factores que acompañaron su vida. En declaraciones a FOX 26 Houston, contó que siempre fue atlética, jugó al tenis y nadó durante décadas. También señaló que procuró mantener una buena alimentación.

La mujer mencionó además la moderación, el cuidado de su cuerpo y una genética favorable entre los elementos que, según su propia experiencia, contribuyeron a llegar de forma saludable a la vejez.

La familia ocupa otro lugar importante en su vida. Vidock tiene tres hijos, cuatro nietos y siete bisnietos, y la celebración de su cumpleaños reunió a cinco generaciones de familiares.

Blynda Vidock junto a su familia Captura YouTube Fox News Houston

Texas en 1946: los recuerdos de Blynda Vidock sobre Houston

Vidock llegó a Texas en 1946, cuando la zona de Houston tenía un paisaje muy diferente al actual. Entre sus recuerdos de aquellos años menciona la presencia de caballos en las calles y las grandes zonas de humedales que separaban Houston de Galveston.

Charles Vidock murió después de 37 años de matrimonio a causa de un cáncer cerebral. Ella continuó en Texas y mantuvo sus vínculos con la comunidad de Baytown.

Al recordar su vida, también destacó la importancia de relacionarse con otras personas. “Descubrí que simplemente sonreír o hablar con la gente era todo lo que necesitaba hacer para hacerlos felices”, afirmó en la entrevista con FOX 26 Houston.

El ejercicio es clave para la longevidad, de acuerdo con Blynda Vidocks Freepik

La mujer también vinculó su edad con su fe. Al hablar de los 105 años, expresó una reflexión sobre el paso del tiempo. “Todos los días son una bendición”, afirmó.

En la celebración, también mostró su gran sentido del humor frente a familiares y amigos. “No sé si se supone que debo bailar, cantar o subirme a la mesa”, bromeó mientras agradecía la presencia de quienes se acercaron a festejar con ella.