Arrestos en aeropuertos: tenía un EAD válido, pero aun así el ICE lo detuvo antes de abordar el avión

El caso de Deng Dhieu Kuach Deng volvió a poner el foco sobre los controles migratorios en las terminales aéreas de Estados Unidos. El estudiante de 19 años fue arrestado el 4 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Tweed New Haven, Connecticut, cuando se disponía a viajar a Carolina del Norte.

Qué se sabe sobre el arresto de un joven estudiante en el Aeropuerto Tweed New Haven

De acuerdo con Yale Daily News, Deng, estudiante de primer año y jugador de básquet de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut (SCSU, por sus siglas en inglés), tenía un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) vigente y una solicitud de asilo todavía sin resolver.

Además, había ingresado legalmente al país norteamericano mediante una visa de estudiante y, según la información proporcionada por su defensa, no tenía antecedentes penales. “Nunca debió ser detenido”, aseguró Glenn Formica, abogado del joven inmigrante, en un comunicado de prensa.

Según CT Insider, el ICE sostuvo que la detención se produjo porque el joven había superado el período de permanencia autorizado por su visa. El denominado overstay constituye una infracción de carácter migratorio y, según lo señalado en el caso, no equivale por sí mismo a un delito penal federal.

El procedimiento que terminó con la liberación del estudiante

Después del arresto, el abogado Glenn Formica y su equipo de la American Immigrant Legal Clinic presentaron una petición de habeas corpus ante un tribunal federal de Connecticut. La defensa cuestionó la detención y sostuvo que Deng debía contar con las garantías correspondientes dentro de su proceso migratorio.

Durante las actuaciones judiciales se detectó un problema relacionado con la documentación presentada por el gobierno. La Notificación de Comparecencia (Notice to Appear, NTA) incorporada al expediente fue presentada de manera incorrecta, por lo que los tribunales de inmigración no tenían jurisdicción sobre el caso hasta que se procesara la notificación correspondiente.

Deng terminó por ser liberado de la custodia federal y regresó a Connecticut. Posteriormente retomó sus clases universitarias y los entrenamientos de su equipo de baloncesto.

“Estamos encantados de traerlo a casa, donde pertenece”, dijo Formica. “Deng, al igual que cualquier inmigrante, merece el debido proceso y su oportunidad de defenderse ante los tribunales”, aseguró.

Esta estrategia ha generado un incremento significativo en las detenciones, afectando incluso a individuos con solicitudes migratorias en trámite o sin antecedentes penales Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Reclamos de New Haven por las operaciones del ICE

El arresto también generó una respuesta de organizaciones comunitarias y autoridades locales. Anne Watkins, integrante de la New Haven Immigrants Coalition y de Connecticut Students for a Dream, cuestionó el uso de las instalaciones aeroportuarias para este tipo de operativos.

“El uso del aeropuerto Tweed New Haven como centro de secuestros del ICE contradice los valores que New Haven defiende”, aseguró, según Yale Daily News. “Esperamos que la ciudad y la Autoridad Aeroportuaria prioricen pública y en voz alta la seguridad de los pasajeros”, señaló.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, envió el 16 de septiembre una carta a Robert Reed, presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Aeropuerto Tweed New Haven. En el documento pidió que el aeropuerto y su operador, Avports, limiten cualquier asistencia al ICE a lo que resulte obligatorio según la legislación federal.

Entre las medidas solicitadas figura:

Eliminar los espacios de estacionamiento preferenciales para agentes del ICE

Restringir el acceso a áreas privadas cuando no exista una obligación legal

Establecer zonas donde los pasajeros y residentes puedan ejercer sus derechos de expresión

Además, pidió que la policía local intervenga solamente cuando exista un riesgo concreto para la seguridad pública.

Que la ciudad sea informada cuando el aeropuerto tenga conocimiento de una operación o intento de arresto del ICE

Otro punto de la carta se relaciona con la Ley de Confianza de Connecticut, conocida como Trust Act. Según el planteo del alcalde, los arrestos civiles por infracciones migratorias efectuados sin una orden judicial pueden entrar en conflicto con las restricciones establecidas por esa legislación estatal en instalaciones municipales.

Diversos informes detallan un incremento en las detenciones de inmigrantes dentro de los aeropuertos de Estados Unidos Imagen ilustrativa generada con IA

El acuerdo con el ICE que permite identificar pasajeros

El caso de Deng se produce en un contexto de intercambio de información entre el ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). El mecanismo está vinculado con un acuerdo de intercambio de datos firmado el 29 de mayo de 2025.

El sistema utiliza información que las aerolíneas deben recopilar de los pasajeros antes de emitir las tarjetas de embarque. Esos datos pueden ser contrastados con registros migratorios del ICE, lo que permite identificar a personas que aparecen asociadas a determinadas infracciones o vencimientos de visa mientras se encuentran en un aeropuerto.

De esta manera, las autoridades pueden localizar a determinados pasajeros durante sus desplazamientos sin depender necesariamente de investigaciones previas o visitas a sus domicilios. Entre las personas identificadas pueden encontrarse quienes permanecieron en EE.UU. más allá del período autorizado, incluso cuando posteriormente iniciaron otros trámites migratorios.