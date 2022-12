El dueño de un restaurant despidió a todo el personal con un insólito mensaje

escuchar

Gracias a TikTok ahora muchos empleados comparten cómo han sido despedidos, buena parte de ellos de forma sorpresiva y, a veces, hasta grosera. Los usuarios no perdonan a los jefes con poco tacto y suelen empatizar con quien perdió el empleo. Esta vez fue una mujer quien publicó su historia de despido en plena época navideña.

Se llama Allison y en la plataforma es conocida como @allysueloohoo. Hace una semana trabajaba en un restaurante, hasta que el gerente del lugar le comunicó en un mensaje conjunto el estado del negocio y la acción inmediata que la dejó sin palabras.

Contó cómo fueron despedidos de un restaurante en Estados Unidos sin previo aviso

“Hola, todos están despedidos. No voy a dar vueltas con ustedes. Si tenías previsto trabajar esta noche o esta semana, sí, hemos terminado; el restaurante en su conjunto está terminado, la parrilla ya no existe”, escribió en un mensaje de texto al grupo que abarca todos los empleados.

Allison añadió al pie del video: “Decepcionada, aunque no sorprendida durante la Navidad”. En las reacciones, los usuarios fueron empáticos con la situación que atraviesa, e incluso contaron historias peores a la que ella vivió.

“Al menos tuviste un aviso. Yo llegué al local y había cadenas en la puerta”, escribió una usuaria, intentando consolarla. A propósito de esa experiencia, una mujer narró lo que le ocurrió en su primer trabajo: “Me dijeron que fuera a buscar mi último cheque (después de terminar mi último día en la secundaria). Caminé hasta allá solo para encontrar el lugar completamente cerrado. No había nadie, y me debían varios cheques... ¿Quién la hace eso a una persona de 16 años?”.

“Sin llamadas ni mensajes”

Otra usuaria relató su historia en un condado de Carolina del Sur, trabajando para una cadena de cafeterías a los 15 años: “Una vez trabajé en Atlanta Bread, en Aiken, y un día, cuando llegué, me topé con un cartel en la puerta que decía que el restaurante había cerrado. Sin llamadas ni mensajes de texto”.

Allison comentó de forma sarcástica que “no hay nada como esta industria”, después de que una mujer revelara que el mes pasado “nos permitieron abrir totalmente y atender a todos los clientes tres horas antes de despedirlos para cerrar de forma permanente”.

La autora del clip trabajaba en 1801 Grille, ubicado en la ciudad de Columbia, en Carolina del Sur. El restaurante informó a sus clientes, a través de sus redes sociales, sobre el cierre del establecimiento.

Una imagen del perfil en Facebook de 1801 Grille, el restaurante que cerró en la temporada navideña y despidió a su personal sin preaviso LunahZon-1801 Grille - LunahZon-1801 Grille

“Después de seis años, hemos tomado la difícil decisión de cerrar. USC y Aramark están trabajando con un nuevo socio operativo, cambiarán su marca y abrirán en el nuevo año. Agradecemos su apoyo y les deseamos unas felices fiestas”, publicaron en Facebook, donde recibieron decenas de comentarios lamentando el anuncio.

Pero también apareció una madre indignada para reclamar el destrato con los trabajadores y evidenciar la mala acción de no anticipar la noticia. “¡Qué triste para los empleados que les informaran que ya no tienen empleo con efecto hoy mismo! ¡Feliz Navidad!”, remarcó, con ironía. Cuando le preguntaron sobre su situación, explicó: “Fue sin advertencia. Afortunadamente, mi hija es estudiante universitaria, por lo cual no depende de ellos para obtener salarios y beneficios de tiempo completo, ¡pero hay otros que sí!”.

