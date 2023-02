Es español y contó las tristes realidades de irse a estudiar a una ciudad de EE.UU.: “Prepárate”

escuchar

Hay múltiples ejemplos e historias que confirman que los choques culturales son casi inevitables cuando una persona se muda a otro país. Este fue el caso de un adolescente español, quien desde hace un tiempo estudia en Estados Unidos. Desde su perspectiva, el estado de Wisconsin también tiene un lado más oscuro.

David Virosta, de 17 años, contó a través de su cuenta de TikTok algunas de las experiencias que tuvo en EE.UU.. Aunque reconoció que hay oportunidades y que destaca por su multiculturalidad, también hay otro lado que opaca lo positivo. A continuación, los seis principales puntos que enumeró.

1. Los amigos

El usuario @_virosta dijo que socializar en EE.UU. era bastante complicado: “Nadie se te va a acercar a hablar y cuando digo que nadie, es nadie. Da igual cuál sea el país del que seas”. Para poder lograr un círculo cercano de amigos, hay que tomar la iniciativa. “Vas a ser tú siempre el que tenga que dar el primer paso para hablar con la gente porque si no, no vas a hacer amigos”, consideró.

Un joven español dijo cómo es estudiar en EE.UU.

2. El transporte

David afirmó que el transporte público no es una buena opción para trasladarse: “Si no tienes un vehículo o alguien que te lleve a todos los sitios, no vas a salir de casa porque las distancias para todo son enormes. Incluso para el pan, tienes que coger el auto para comprarlo si no, hoy no comes ese pan”, contó.

3. El romance

El también tiktoker quiso dejar una reflexión en aquellos que creen que encontrarán al amor de su vida en ese país. “Si eres de esas personas que piensan que va a tener un novio o una novia americana, olvídate. Hay muy pocas probabilidades de que te eches pareja aquí”. Los motivos, según su consideración, están relacionados con la manera de ser de los estadounidenses: “Las chicas son rarísimas y los chicos hablan con 20 a la vez”.

4. La comida

Uno de los aspectos que marcó mayor contraste con su vida en España fue la comida. Los platos de EE.UU. distan mucho de lo que estaba acostumbrado a consumir: “Prepárate para tener un desorden alimenticio porque ya te digo yo que a tu cuerpo le va a costar acostumbrarse a la comida de aquí. No porque la comida sea mala, sino porque va a ser distinta a la de tu país”.

5. El clima

Por otro lado, el tiktoker calificó como incómodo el clima que se vive en la frontera con Canadá. “Prepárate para morirte de frío si vienes a un estado del norte. Yo ahora mismo estoy en Wisconsin y es el primer día que sale el sol”, aseveró.

Desde la perspectiva del adolescente, hay muchos aspectos negativos de la vida en EE.UU.

6. Ocio

Finalmente, dijo que hay que tener cuidado de no caer en “depresión”, dado que el entretenimiento no es el punto fuerte del país norteamericano: “Tienes que saber lo que es el verdadero aburrimiento, porque aquí la gente no hace planes. Lo único que hacen es jugar a un deporte y ya... eso y trabajar, no hay más”.

La comunidad virtual tuvo una discusión sobre sus consideraciones y le pidieron no generalizar: “Es que estás en Wisconsin. No todos los estados son iguales”; “Es que lo mandaron a Wisconsin ahí hace mucho frío”; “En Nueva York no necesitas vehículo y hay cosas divertidas para hacer”; “Creo que depende del estado, en Wisconsin, como hace frío, tienen comportamientos europeos”, escribieron.

¿Cuál es el clima de Wisconsin?

Como el clima fue uno de los aspectos más mencionados, cabe destacar que Wisconsin es una de las regiones más frías de Estados Unidos, su temperatura máxima diaria en promedio es de solo 13 grados. Sus estaciones también son cambiantes, con inviernos profundos.

