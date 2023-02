Es española, vive en Florida y enumeró los tres momentos más “vergonzosos” que vivió en EE.UU.: “Tierra trágame”

escuchar

El impacto por cambiar de un ambiente familiar a uno desconocido es sinónimo de abrir la cabeza. Y eso sucede sobre todo con los que deciden vivir en un país distinto al de nacimiento. Aquellos detalles que les parecían normales en sus naciones de origen, se vuelven extraños para los nuevos círculos y la adaptación es todo un proceso. Una española decidió emigrar a Florida sin saber inglés, lo que la hizo atravesar varios momentos vergonzosos que ahora “la mantienen humilde”.

“Los primeros días yo no quería ni abrir la boca, porque no entendía nada”, explica Issa Moreno, originaria de Andalucía, a través de un video publicado en su cuenta de TikTok @issadeisabel. A modo de burla, en el clip asegura que simplemente actuaba con base en las respuestas de las personas con las que interactuaba. No obstante, tres situaciones específicas fueron las más vergonzosas.

La española contó cada una de las situaciones vergonzosas que vivió en sus primeros meses en EE.UU.

A pesar de entender algunas palabras, le era difícil mantener una conversación. Si bien las siguientes situaciones podrían parecer muy cotidianas, en su caso ponían a prueba sus habilidades.

1. Saludo en el ascensor

En sus primeras semanas, la española tuvo momentos difíciles para contestar a las frases en el ascensor, como “have a good one” (tenga un buen día). En una ocasión, respondió. “To you” (para ti). La mujer planteó que después de esa pequeña interacción quedó avergonzada de sí misma. “Le he dicho ‘para ti’, en lugar de decirle ‘tú también’”, reiteró.

2. ¿El tráfico?

En otro episodio, según relata la española, sacó a su perro a pasear, pero se encontró con otro vecino. Este le contó una anécdota que ella no entendió en absoluto. En una parte de su historia, el residente le dijo el “traffic light” (semáforo), pero ella creyó que se refería al tráfico, así que le contestó: “Yo acabo de venir en el coche y había un tráfico que me he quedado parada”. Esto dejó confundido a su vecino y la conversación se detuvo.

3. Su encuentro con la Policía

Finalmente, en uno de sus días comunes en la ciudad después del trabajo, se dispuso a conducir a su casa. La hispana estaba sola en el automóvil cuando la detuvo un oficial de la Policía. Desorientada, se estacionó y recordó que le habían dicho que las autoridades solo detienen a los responsables de un delito. “Yo le voy a decir, a mi forma, que no he hecho nada”.

Una vez que el Policía se acercó a la ventanilla del auto, ella dijo: “Hi. Sorry. Good morning” (Hola. Perdón. Buenos días). Esto fue suficiente para que “le perdonara la multa de US$400″. En uno de los comentarios, reveló que la habían detenido por exceso de velocidad.

El saludo en el ascensor era uno de los momentos complicados para la española Unsplash

El idioma, un problema de muchos

Los comentarios al video de TikTok no tardaron en llegar, especialmente de los usuarios que se identificaron con la española. Para seguir con el tono de humor, escribieron sus propias anécdotas tras llegar a Estados Unidos sin saber hablar inglés. “¡Ay, Dios! Todos pasamos por lo mismo”, escribió un usuario. “Yo trabajo actualmente en Tacobell y todos hablan inglés. Me comunico por señas. Llevo un mes aquí”, escribió otro.

LA NACION