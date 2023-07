Es estadounidense, se vacunó gratis en la Argentina y generó polémica en las redes

escuchar

Un turista estadounidense desató la polémica en redes sociales, luego de mostrar en un video que se vacunó de forma gratuita en la Argentina. Durante toda la grabación, el joven se dejó ver sorprendido por no tener que pagar, dado que no cuenta con seguro de salud y la misma vacuna tiene un costo alto en su país.

Día a día, se generan polémicas alrededor de todo tipo de contenidos. Cualquier preferencia o elección da lugar a la discusión, dado que la interacción con otros usuarios es inmediata y casi no tiene limitaciones. Dentro de ese universo, las comparaciones entre la Argentina y otros países es un tema recurrente.

Ya sea para valorar positiva o negativamente lo que ocurre en nuestro país, no es extraño observar comparaciones sobre distintos ítems y servicios. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto sobre el sistema de salud. Dado que en la Argentina existe la salud pública y gratuita, un turista norteamericano se acercó para aplicarse una vacuna y compartió su experiencia al recibir la inmunización sin pagar.

Un turista estadounidense se vacunó gratis en la Argentina y generó polémica en las redes

Todo fue compartido a través de la cuenta de TikTok del joven, @christian.grossi. Allí, el video de su visita al centro de salud generó mucha discusión y no pasó para nada desapercibido en la plataforma. “Vengan conmigo a recibir atención médica gratuita siendo estadounidense”, comenzó el joven en la presentación.

A continuación, recorrió brevemente las calles de Palermo y les comentó a sus seguidores que se encontraba en la Argentina. Durante el transcurso de las imágenes, nunca abandonó su asombro por el hecho de no tener que pagar: “Hoy es mejor que Navidad. Para ser honesto, no tengo idea de qué va a pasar y no creo que sea realmente gratis”.

“Argentina le da atención médica gratuita a todos los turistas y extranjeros y voy a ponerlo a prueba”, presentó antes de ingresar en el Hospital Fernández, ubicado en el mencionado barrio porteño. Antes de entrar, bromeó con el descreimiento que seguramente tenían muchos compatriotas suyos sobre el concepto de salud gratis: “Tenemos un problema”.

Ya dentro de la sala de espera para sacarse sangre y darse la vacuna contra el tétano, especificó cuánto debería pagar en su país por el mismo servicio. “Dado que no tengo seguro de salud estadounidense, esto saldría mínimo entre US$300 y US$400″, reveló.

El video continuó con el joven luego de sacarse sangre y aplicarse la vacuna. En su salida del centro de salud, seguía sorprendido por el hecho de que la atención fuera gratuita: “Estoy saliendo del hospital y todavía no pagué un dólar. No puedo creer lo que está pasando”.

El turista estadounidense recibió la vacuna y lo mostró en TikTok Captura

Con desconfianza también sobre la calidad de la vacuna, dado que el usuario en todo su recorrido no pudo entender que el servicio no se cobrara, dijo que mostraría cómo evolucionó su cuerpo a las 24 horas, para ver si “sobrevivía a la atención médica gratis”. “Todo es normal, creo que voy a vivir”, bromeó al día siguiente, con la vacuna contra el tétano ya aplicada.

El video tuvo decenas de miles de reproducciones y generó cientos de comentarios en TikTok. Luego, su difusión también se amplió a Twitter y generó mucha polémica, principalmente entre usuarios argentinos.

