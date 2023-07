Fue a una primera cita, charló largo rato pero recibió un mensaje que la descolocó: “¿Dónde estás?”

escuchar

A veces, las citas pueden terminar de la manera menos esperada. Las aplicaciones cuyo objetivo es que los usuarios se conozcan y puedan formar un nuevo vínculo, ya sea de amor o de amistad, son cada vez más utilizadas desde la emergencia sanitaria generada por la pandemia por Covid-19, y muchos encuentros pueden derivar en sorpresa. Así le sucedió a Elsa, quien concertó una cita con un joven que conoció en Internet y, en el cara a cara, recibió un mensaje que la descolocó.

Elsa vive en Nueva York y decidió utilizar las aplicaciones de citas para conocer a gente nueva. Así, concertó un encuentro con un joven, con quien chateó en varias ocasiones en los días previos. Cuando acudió al restaurante en el que acordaron verse, la joven se acercó a un chico que vio que estaba esperando en la puerta y le consultó si se trataba de él, al consultarle su nombre.

Tuvo la primera cita con un chico que conoció por internet, pero recibió un mensaje que la descolocó

Tras una extensa conversación mientras cenaban, en la que ambos comenzaron a conocerse, la joven le consultó a su acompañante cómo había ido su viaje desde Upper West Side, el barrio donde residía. Pero él le respondió con un gesto de desconcierto, ya que vivía en Meatpacking District. “Le dije: ‘Ah, ¿así que me mentiste cuando hablamos por chat?’. Y él me respondió que nunca me dijo que su casa estaba ahí”, contó Elsa.

Fue entonces cuando la autora de la publicación, que acumuló más de 979 mil visitas en TikTok, recibió un mensaje que la desconcertó. “¿Dónde estás?”, leyó. Se trataba del joven con el que quedó aquella noche, por lo que se dio cuenta de que se equivocó de persona. “Nos equivocamos de cita”, expresó. Y explicó: “Tenía una altura similar y el mismo color de pelo que el de las fotos de la app”.

Un final inesperado

En medio de la confusión, Elsa terminó su noche con dos citas. La joven relató en los comentarios de la publicación que la equivocación se dio por el asombroso parecido físico entre ellos dos y sus verdaderas citas.

La publicación, que acumuló más de 979 mil reproducciones en TikTok, se inundó de comentarios de los usuarios de la red social, entre aquellos que se asombraron por la confusión y los que se aterraron por el peligro que podría conllevar una situación así. “Tené cuidado”, advirtió una.

(Imagen ilustrativa). Las aplicaciones de citas se usan cada vez con mayor frecuencia Unplash

En tanto, Elsa relató que vivió una cita muy agradable con el joven equivocado. “Fue el hombre más amable que conocí hasta ahora. Pero, igual, no entiendo cómo funcionan las citas en Nueva York, así que en mi caso quedamos como amigos”, expresó.

Sobre el cuestionamiento de por qué el joven asintió cuando Elsa le preguntó por su nombre, la autora del clip contó: “La primera letra de su nombre era la misma. No sé por qué dijo que sí al nombre equivocado. Él también tenía una cita, con una chica que era rubia y la estaba esperando fuera”. Y agregó, a través de los comentarios: “Si agregaras un sombrero, se trataría de la misma persona”.

