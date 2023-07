Alquiló un departamento por Airbnb, pero lo que encontró cuando llegó lo dejó mudo: “Puso una cama adentro”

escuchar

Un hombre estadounidense expuso en redes sociales la terrible sorpresa que se llevó al irse de vacaciones a Reino Unido y encontrar un Airbnb totalmente diferente a lo que se imaginaba. Pensaba que se alojaría en un espacio confortable y amplio, pero en su lugar encontró un pequeño cuarto con el inodoro y la ducha al lado de la cama. Una vez que se volvió viral, la plataforma respondió a la publicación y trató de remediar el error.

El usuario @daveholtz expresó su inconformidad al compartir una foto, sin esperar que su historia recorrería miles de perfiles. “Esa sensación cuando llegas a tu Airbnb y te das cuenta de que todo el espacio es esencialmente un baño grande en el que el anfitrión puso una cama”, describió el sujeto, quien vive en California y Nueva York de forma ocasional.

El hombre accedió a rentar una propiedad porque esta no tenía reseñas, pero ese fue su peor error @daveholtz/Twitter

En la imagen se ve que la cama está a tan solo a unos centímetros del inodoro y solo los divide una delgada mampara de vidrio. La ducha y el lavatorio están pegados también, rodeados con el mismo material de vidrio para evitar que el agua salpique hacia el resto de la habitación. Respecto a los acabados del cuarto, están tapizados de azulejos, unas baldosas muy comunes en los sanitarios.

El sujeto de inmediato se quejó en la aplicación, con el argumento de que era un ambiente demasiado chico para ser habitable. En su defensa, cuando lo reservó, no había ninguna reseña que le advirtiera sobre las dimensiones del espacio. Mientras tanto, su posteo acumuló 15 millones de visualizaciones en la red social y cientos de comentarios de gente que se dijo igual de sorprendida que él.

El posteo del hombre que se quejó de su habitación alquilada @daveholtz/Twitter

También hubo usuarios que no le dieron la razón: “¿Qué se necesitará para que la gente finalmente abandone esa app? Yo lo hice hace cuatro años”; “Una vez dormí en una cuna en un pasillo de Nueva York”; “Tienen imágenes en la aplicación por una razón. Eres libre de reservar o pasar de largo”; “En esa habitación tienes todo lo que necesitas al alcance de tu mano”, escribieron.

El reclamo por su lugar de alojamiento

La plataforma respondió a la publicación del tuitero una vez que se volvió viral. “Hola, David. Gracias por comunicarse con nosotros. Envíenos un DM con la dirección de correo electrónico conectada a su cuenta de Airbnb, para que podamos ver más de cerca”.

Sin embargo, el hombre estadounidense respondió que ya había seguido ese paso, sin respuesta: “Ya hablé con el servicio de atención al cliente varias veces y todos los defensores del servicio de atención al cliente con los que he interactuado no han tenido interés en ayudar a resolver el problema. ¿Puedo esperar un resultado diferente esta vez?”.

El hombre estadounidense intentó hacer un reclamo con la aplicación luego de lo sucedido Shutterstock - Shutterstock

Finalmente, The New York Post contactó a un portavoz de la aplicación de alojamientos, quien afirmó que la problemática ya estaba bajo control: “Nuestro equipo de servicio al cliente se ha puesto en contacto con este huésped para brindarle apoyo. Alentamos a los huéspedes a revisar todas las fotos, así como la descripción y las reseñas, antes de reservar una estadía”. El denunciante no volvió a manifestarse.

LA NACION