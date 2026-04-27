Mundial 2026 gratis en Nueva York: Hochul y Mamdani confirman fan zones en los cinco boroughs desde el 11 de junio

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, y Zohran Mamdani, alcalde de NYC, anunciaron eventos gratuitos durante el Mundial 2026. Estos se van a realizar entre los cinco distritos de la Gran Manzana.

Qué se sabe de los eventos deportivos anunciados por Hochul y Mamdani

Hochul y Mamdani anunciaron los nuevos encuentros en el Staten Island University Hospital Community Park, ubicado en el vecindario de St. George. Estuvieron acompañados por el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Allí, la gobernadora anunció una inversión de UD$20 millones para apoyar las actividades relacionadas con el Mundial en toda la ciudad de Nueva York.

“Los neoyorquinos están listos para recibir a los aficionados de todo el mundo para la Copa Mundial de 2026 y nos aseguraremos de que todos los que consideran a esta ciudad su hogar formen parte de este evento histórico”, dijo la demócrata.

La administración Hochul prevé invertir US$20 millones en los cinco eventos gratuitos en la ciudad de Nueva York Administración

Luego agregó: “Estos eventos gratuitos para aficionados en los cinco distritos llevan la emoción del juego a todos los neoyorquinos en todas las comunidades y unen a nuestros pequeños negocios”.

Mamdani explicó que su administración decidió que los festivales sean gratuitos porque “el juego del mundo debe pertenecer al mundo”. De igual modo, remarcó que de pequeño recordaba las zonas de aficionados en la ciudad durante los mundiales.

“Lo que vamos a construir es un Mundial que pertenezca a los neoyorquinos. Al traer estos eventos gratuitos para aficionados en todos los distritos, nos aseguramos de que todos puedan ser parte de esa alegría”. dijo Mamdani.

Dónde serán los eventos gratuitos para el Mundial 2026 en Nueva York

De acuerdo con los sitios web de la alcaldía de la Gran Manzana y de la gobernación de Nueva York, las sedes gratuitas con programación diaria y visualización de partidos son las siguientes:

Queens : Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA (11 al 27 de junio). Habrá programación diaria y proyecciones de la fase de grupo.

: Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA (11 al 27 de junio). Habrá y proyecciones de la fase de grupo. Brooklyn : Brooklyn Bridge Park (13 de junio al 19 de julio). Contará con programación diaria y visualización de partidos durante más de un mes.

: Brooklyn Bridge Park (13 de junio al 19 de julio). Contará con durante más de un mes. El Bronx: Bronx Terminal Market (13 y 14 de junio). Habrá programación de partidos y actividades culturales locales.

Bronx Terminal Market (13 y 14 de junio). Habrá Staten Island : Staten Island University Hospital Community Park (29 de junio al 2 de julio). Tendrá proyecciones de partidos vespertinos y comida local.

: Staten Island University Hospital Community Park (29 de junio al 2 de julio). Tendrá Manhattan: Rockefeller Center (6 al 19 de julio). Va a tener horario extendido durante los partidos finales.

El Rockefeller Center será sede de uno de los eventos gratuitos en la ciudad de Nueva York

Se prevé que en las próximas semanas se anuncien más detalles sobre la programación, los colaboradores y los artistas.

Otros anuncios en Nueva York para el Mundial

Los eventos gratuitos se suman a una serie de medidas presentadas por la administración Hochul para la Copa Mundial de Fútbol. El pasado 20 de abril, la gobernadora presentó un plan para que los bares y restaurantes locales puedan operar hasta las 4 (hora local) durante el torneo.

“Queremos asegurarnos de que todos los neoyorquinos puedan ver la Copa del Mundo en espacios comunitarios, y que todas las empresas que deseen proyectar los partidos puedan permanecer abiertas al público mientras estos se transmiten en directo”, declaró en un comunicado de prensa.