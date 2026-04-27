Oficial: la ley SB 2018 firmada por Abbott que impactará a miles de familias en Texas el 1° de junio 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó el proyecto de ley SB 2018. De esta manera, a partir del 1° de junio comenzará a operar un nuevo crédito fiscal que beneficiará a empresas que realicen donaciones a organizaciones sin fines de lucro.

Nuevo crédito fiscal comenzará a operar en Texas

El proyecto de ley SB 2018 tiene la intención de incentivar el apoyo privado a programas de asistencia para familias en situación de riesgo, además de reducir la dependencia de apoyos estatales, según se explica en el texto de la norma.

Con esta medida, empresas y compañías de seguros podrán recibir beneficios fiscales a cambio de realizar contribuciones a ciertas organizaciones.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Los beneficios podrán ser aplicables en diversos impuestos estatales, entre ellos:

Impuestos sobre la franquicia

Impuestos sobre primas de seguro

Impuestos sobre licores destilados y vino

Impuestos sobre la producción de petróleo y gas

Los beneficios fiscales comenzarán a aplicar a partir de junio Freepik/Istock

La Oficina del Contralor de Cuentas Públicas de Texas será la que gestione los procesos de solicitud, además de autorizar y verificar la elegibilidad de las organizaciones que recibirán los apoyos. Para el período 2026-2027 se otorgará un máximo de 10 millones de dólares en créditos.

Hasta 2028, empresas privadas en Texas podrán deducir impuestos

Para probar su viabilidad e impacto, el llamado crédito fiscal para familias fuertes de Texas cuenta con una cláusula de caducidad y expirará el 1° de enero de 2028, momento en que las autoridades decidirán si el programa continúa.

No obstante, señalaron que todos los incentivos obtenidos por contribuciones que se realicen antes de esa fecha se mantendrán vigentes.

Organizaciones sin fines de lucro se beneficiarán de la ley SB 2018 en Texas

Aunque estarán sujetas a aprobación, la ley SB 2018 indica que organizaciones sin fines de lucro que apoyen a familias vulnerables recibirán recursos.

Las asociaciones que permitirán realizar deducciones de impuestos deben tener alguno de los siguientes enfoques:

Gestión integral de casos para familias en situación de riesgo

Apoyo para padres varones, es decir, recursos y servicios diseñados para que mejoren sus habilidades de crianza

Servicios de apoyo en crianza

Cuidado a familiares y recuperación de traumas

Las organizaciones pueden ofrecer recursos de crianza

La ley de Texas que disminuirá los apoyos estatales

El portal de Investigación de Políticas de Texas señaló que el crédito fiscal para familias fuertes permitirá disminuir la ayuda gubernamental directa, pero sin dejar de ofrecer los beneficios.

La intención es que los apoyos destinados a familias vulnerables ahora sean canalizados a través de entidades privadas que realicen donaciones caritativas.

La Junta de Presupuesto Legislativo enfatizó que la ley SB 2018 permitirá recaudar alrededor de 5,32 millones de dólares en fondos relacionados con los ingresos generales durante el bienio 2026-2027.