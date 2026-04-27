“Estamos revisando”: el informe del Uscis que muestra los números detrás de la aprobación de green cards en 2024

Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), confirmó la revisión de los beneficios migratorios otorgados por la administración Biden, que incluye green cards, solicitudes de asilo y permisos humanitarios. La medida ocurre en un contexto marcado por una reducción masiva de emisión de estos documentos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

La cantidad de green cards emitidas durante los mandatos de Trump y Biden

En una entrevista de Edlow en NewsMax, se confirmó una disminución en la cantidad de tarjetas de residencia otorgadas en el inicio del segundo mandato del republicano en comparación con el último trimestre de la administración Biden.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

En los últimos tres meses de Biden, se registraron más de 200 mil aprobaciones de green cards .

. Para el primer trimestre de la segunda administración Trump, la cifra cayó a 9318 aprobaciones.

Con esta tendencia, para enero de 2026, las aprobaciones mensuales bajaron a 34.000, lo que representa menos de la mitad de las 71.000 reportadas en julio de 2025.

“Esto subraya que la administración Biden ha tomado medidas extremas, en mi opinión, para reducir los controles y la verificación hasta el punto de que realmente no significaban nada“, dijo Edlow sobre la cantidad de green cards aprobadas durante el gobierno del demócrata.

Nueva política para casos de green cards entregadas durante la administración Biden

Tras la cantidad de green cards emitidas durante la administración Biden, el director del Uscis anunció que iban a investigar a las personas que recibieron su tarjeta de residencia en ese período.

El estudio incluye esfuerzos en detectar matrimonios falsos y antecedentes penales ocultos. “Le hemos declarado una guerra a gran escala al fraude migratorio”, aseguró Edlow en el programa Real America with Dan Ball.

La investigación incluye detectar matrimonios falsos y antecedentes penales ocultos Nathan Dumlao / Unsplash

El objetivo de la administración Trump es detectar si los beneficiarios actuales califican para el estatus obtenido. En caso de detectarse fraude, el Uscis tiene la autoridad para anular la aprobación.

“Lo que estamos haciendo, y para lo que tenemos autoridad, es revisar muchas de esas aprobaciones para determinar si estas personas deberían haber recibido el beneficio que recibieron”, dijo el director actual de la agencia federal.

Cómo serán los criterios de revisión y perfiles en riesgo por la decisión del Uscis

Para ejecutar estas revisiones, el Uscis implementará nuevos operativos especializados. Un ejemplo de ello es la Operación Parris, que se enfoca en revisar expedientes de refugiados en áreas específicas.

El operativo fue anunciado el 6 de enero de este año con un enfoque inicial en 5600 refugiados en Minnesota que aún no habían recibido el estatus de residente permanente legal (conocido como tarjeta verde o green card).