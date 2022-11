Es maestra en EE.UU. y perdió su trabajo por filmar videos de OnlyFans en un aula con su esposo

escuchar

Una maestra de Arizona que daba clases en octavo grado y su esposo perdieron su trabajo luego de grabar videos para OnlyFans en su clase, un negocio que, de acuerdo con las declaraciones de la docente, era necesario debido a sus bajos salarios. Samantha Peer renunci贸 a su puesto en la escuela Thunderbolt despu茅s de que los funcionarios del distrito escolar de Lake Havasu encontraron su cuenta con contenido para adultos.

De acuerdo con el reporte de Today News Herald, los dos profesores filmaron videos inapropiados en las instalaciones. Seg煤n el informe de recursos humanos citado por el medio, la maestra renunci贸 el 31 de octubre, en tanto que su esposo, Dillon Peer, quien era docente de cuarto grado en la escuela primaria Nautilus, fue despedido el 4 de noviembre.

Al parecer, ambos compart铆an contenido expl铆cito en la cuenta y tambi茅n lo publicaban en otras redes sociales. Este se convirti贸 en su trabajo complementario y, para ello, usaban el alias Khloe Karter. Hab铆an mantenido oculto su secreto, hasta que los estudiantes encontraron el perfil y comenzaron a circular las im谩genes entre ellos.

Finalmente, la administraci贸n del colegio de Thunderbolt envi贸 un correo electr贸nico a los padres y los alert贸 sobre el contenido expl铆cito. 脡ste recalcaba que las im谩genes no hab铆an sido tomadas durante alg煤n d铆a escolar y que la persona involucrada ya no trabajaba ah铆.

Today News Herald entrevist贸 a algunos padres de familia sobre la situaci贸n, entre ellos a una mujer identificada como Alea Bilski, quien asegur贸 que la cuenta se vinculaba a las redes sociales de Peer, por lo que era demasiado p煤blica y pod铆a encontrarse con una simple b煤squeda de Google.

Samantha ten铆a un trabajo complementario inusual que la llev贸 a perder su trabajo en Arizona @khloetheaccountant

Asimismo, la mujer se dijo inconforme de c贸mo el instituto hab铆a dado la informaci贸n. En su caso, su hija lleg贸 y le habl贸 de la maestra, por lo que tom贸 la decisi贸n de lanzar una pregunta con la solicitud de m谩s informaci贸n en su cuenta de Facebook. Esta publicaci贸n explot贸, por lo que la escuela envi贸 el correo electr贸nico el 7 de noviembre, seg煤n su testimonio.

Una cuenta de Onlyfans prohibida

A trav茅s de un video que comparti贸 en Youtube, Peer asegur贸 que renunci贸 luego de que le dieron una licencia administrativa pagada por su actividad en l铆nea. Adem谩s, enfatiz贸 que despu茅s de que la noticia se supo, empez贸 a recibir atenci贸n indeseada y que incluso su membres铆a del gimnasio fue cancelada.

De acuerdo con la explicaci贸n de la maestra, su traves铆a en OnlyFans comenz贸 por los bajos sueldos de los profesores en las escuelas de Lake Havasu City: 鈥淟lego al punto en que nuestra familia no era capaz de sobrevivir con los ingresos de nosotros dos como maestros鈥. 鈥淢is hijos son lo m谩s importante para m铆, y ya estoy gastando innumerables horas fuera de mi tiempo de contrato en actividades extraescolares. No creo que sea justo que tenga que sacrificar el tiempo de mis propios hijos porque nuestro salario profesional no es suficiente鈥, dijo la mujer.

Maestra explica c贸mo renunci贸 luego de que en la escuela encontraran su cuenta de OnlyFans

Samantha aclar贸 que no fue despedida, sino que renunci贸 bajo presi贸n por las medidas que tomaron las autoridades educativas, que le habr铆an prometido un intercambio de su renuncia para que el asunto no se hiciera p煤blico. Sin embargo, acus贸 que los profesores tambi茅n ten铆an las im谩genes y formaron parte de quienes las exhibieron.

Su historia en OnlyFans empez贸 en verano para poder cubrir sus gastos y no imagin贸 que sus alumnos podr铆an encontrarla: 鈥Eleg铆 un nombre an贸nimo y bloque茅 a todo el estado de Arizona para que no fuera accesible a nadie que viviera en el estado鈥, explic贸.

La profesora tambi茅n admiti贸 que produjo contenido subido de tono en su sal贸n de clases, pero fuera de horario escolar y en el fin de semana, sin presencia de los alumnos.

Por la parte de Thunderbolt, Andrea Helart, la coordinadora de comunicaciones y extensi贸n comunitaria del distrito escolar de Lake Havasu, manifest贸 que no se pueden hacer comentarios sobre el personal.

LA NACION