Es mexicano, está en Qatar y cuenta las adversidades de su viaje: no sabe inglés y gasta una fortuna en comida

Entre los miles de aficionados mexicanos que viven la fiesta del Mundial de Qatar 2022 en primera persona, el tiktoker Luis Suárez generó conversación al compartir cuánto dinero gasta en su odisea, donde los primeros días, según dijo, ha comido poco mientras se las ingenia para destinar menos de 50 dólares diarios a su supervivencia.

Con un burrito como única comida del día para tener oportunidad de recargar el paquete de datos de su celular, el aficionado mexicano invirtió unos US$140 en su segundo día en Qatar, según compartió en su cuenta de TikTok @gerardosuarezwh.

Tiktoker cuánto gastó en el Día 2 de su viaje a Qatar

Las reacciones en su video no se hicieron esperar y mientras algunos afirmaron que la cantidad era similar al gasto diario en cualquier otra ciudad, otros se lamentaron de no poder ir por el presupuesto que se requiere. “Y yo que quería ir con mis 1500 pesos (US$76)”, comentó uno de los usuarios. En tanto que otro anticipó lo que podría relatar en el siguiente video: “Tercer día y se me acabó el dinero”.

No obstante, el panorama general es distinto. En el primer día de su aventura en Qatar, el mexicano gastó el equivalente a poco más de 23 dólares y eso que la mitad la dejó en el Uber después de estar presente en el FIFA Fan Fest. Esto gracias al influencer Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, quien supo de las dificultades del aficionado y le ofreció alojamiento y desayuno para su primera noche en Doha.

El breve clip, donde Luis Suárez hizo el balance del presupuesto de viaje en su segundo día, ya rebasó los 2,4 millones de reproducciones en su cuenta de TikTok. Ante pregunta expresa de uno de sus seguidores, el fan compartió que en sus planes de viaje consideró un gasto de unos 50 dólares diarios durante su estancia en Qatar, pero anticipó: “Creo que será mucho menos”.

“No sé inglés y no tengo hospedaje”, dijo el mexicano en Qatar

Entre los preparativos necesarios para el viaje a Qatar, el aficionado mexicano no tomó en cuenta un pequeño desfase entre su llegada y el check-in en el hotel. “Yo no tengo hospedaje el día de hoy amigos”, fueron las primeras palabras de Suárez al aterrizar en la ciudad de Doha en la medianoche del sábado pasado.

“No sé inglés y no tengo hospedaje”; así llegó este mexicano a Qatar que comparte su experiencia

En su video también reveló que su llegada a Qatar fue complicada, sobre todo porque no habla inglés: “Ha sido un poco difícil, ya voy para el metro y espero no perderme ahí”.

Emociona e inspira a otros con su paso a paso rumbo a Qatar

Desde antes del arranque del Mundial Qatar 2022, la cuenta de Luis Suárez comenzó a ganar seguidores, dado que compartía cada paso del proceso para lograr su sueño. En videos anteriores, se puede ver cómo vendió fichas y artículos de colección para reunir el dinero necesario para el viaje y admitió que tener que deshacerse de algunos de estos objetos fue doloroso porque los conservaba desde su infancia.

También compartió con sus seguidores que logró comprar entradas para ver 14 partidos del Mundial, incluyendo los tres partidos de la selección mexicana, por los que tuvo que desembolsar unos US$1550.

Ahora, durante su viaje a Qatar, Luis dejará cada momento de su aventura a través de su cuenta de Instagram @gerardosuarez_wh. “Estaba rumbo a mi habitación cuando escuché que alguien me habló, pero no tenía acento de México, se me acercó y me pidió una foto. Me dijo que era de Guatemala (...) Me dijo que gracias a mis videos él se animó a venir al Mundial (...) digamos que se inspiró de que estaba vendiendo mis cosas y dijo ‘yo también me animo’ y aquí nos lo encontramos”, contó el creador de contenido.

LA NACION