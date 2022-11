El desesperante momento del Chapu Martínez durante la Fan Fest en Qatar: “Tuve mucho miedo”

escuchar

En Qatar, el Chapu Martínez relató una desesperante situación que le tocó vivir. El influencer se acercó hasta el Fan Fest para presenciar el encuentro inaugural del Mundial 2022 entre Qatar y Ecuador. Sin embargo, lejos de disfrutar de una fiesta pasó un mal momento y hasta fue aplastado por la multitud presente en el evento para hinchas de todo el mundo.

Chapu está en el país de Medio Oriente desde hace varios días y desde allí contó en distintas ocasiones cómo transcurre su tiempo en la sede de la Copa del Mundo. Después de un comienzo complicado en el que sufrió una estafa y se quedó sin las entradas que esperaba conseguir, el influencer decidió presenciar el primer encuentro de la cita mundialista junto a otros miles de hinchas.

A través de sus historias de Instagram, compartió distintos videos con su experiencia en el lugar. En un inicio, todo se desarrollaba con normalidad. A pesar de que había una enorme cantidad de gente, el panorama no salía de lo esperado y Chapu se divertía entre la multitud.

Sin embargo, la enorme cantidad de personas en el evento llevó a una experiencia complicada y nada placentera para el influencer. Por el amontonamiento de gente, efectivos de seguridad intervinieron en la escena. Lejos de traer calma, a partir de esto se generó una avalancha que derivó en la caída de cientos de personas.

Durante varios segundos, Chapu Martínez quedó encerrado entre toda esa gente, imposibilitado de pararse y con el miedo a no poder respirar. “Me tiran y obviamente miles de personas caen sobre mí y yo sobre otras. No podíamos respirar”, escribió sobre las imágenes que publicó en su historia.

El fuerte testimonio de Chapu Martínez sobre la situación que vivió en el Fan Fest

En todo momento, el argentino mantuvo la cámara encendida y pudo capturar cada segundo de la desesperante situación. “Lo que era la fiesta del fútbol pasó a ser para mí la pesadilla del fútbol. No estuvo para nada bueno, la pasé muy mal. Tuve mucho miedo. Demasiado picante la cosa”, se sinceró.

En esa misma línea, describió que el problema fue causado por la organización del evento y por lo que hicieron los efectivos de seguridad que se acercaron a disipar la multitud: “En un momento hubo tantos golpes que empezamos a caernos todos. Tuve mucho miedo de verdad porque nos estábamos por morir aplastados. Yo me caí y se me caía la gente encima, nadie me agarraba. Casi pierdo la vida de verdad, no lo estoy diciendo en chiste”.

En la serie de grabaciones desde el lugar, también se refirió al desinterés por parte de las autoridades a cargo del Fan Fest del Mundial. “Sentí que si se moría gente no pasaba nada, no les importaba. No estuvo bueno para nada. Lo que viví no se lo deseo a nadie, fue muy feo”, confesó. Además, sobre estas últimas imágenes agregó un texto en el que dejó en claro que sufrió la experiencia: “Hay cosas que prefiero guardarme para mí y mi familia porque fueron muy humillantes. Están dementes”.

