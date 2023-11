escuchar

Harmony Boyd tiene 28 años y nunca, en todo ese tiempo, se planteó tener que abandonar Florida para empezar una nueva vida en otro lugar. Por el contrario, su plan era quedarse en Plantation, a las afueras de Fort Lauderdale, pero las políticas de Ron DeSantis la hicieron sentir obligada a reconsiderar su decisión. “No es la misma Florida en la que crecí. Es mucho más oscura”, sostuvo la joven en una conversación con Business Insider.

Casi toda su familia vive en el estado y, durante la pandemia por Covid-19 en 2020, regresó a vivir con sus padres por un año. En 2022, viajó a Chelsea, en Boston, Massachusetts, para visitar a un amigo, y aquel paseo cambió por completo su idea de permanecer por siempre en Florida.

De hecho, contó que durante la semana que estuvo en Boston pasó gran parte de su tiempo ideando cómo poder trabajar desde ese lugar que a simple vista la había maravillado. En septiembre del año pasado, cambió de rumbo y de residencia.

Harmony Boyd vivió toda la vida en Florida, pero se mudó a Boston en 2022 Business Insider

“El clima, tanto literal como metafóricamente, en Florida estaba cambiando decididamente en una dirección que me inquietaba profundamente. No creo que exista un futuro viable a largo plazo para cualquiera que viva en Florida en este momento”, expresó Harmony.

En la opinión de esta joven, muchas cosas cambiaron en Florida, no solo el clima. En épocas anteriores, donde eran muy comunes los pozos acuíferos y los espacios libres de contaminación, este año las algas cubren una extensa proporción de las costas del estado. Además, los huracanes cada vez son más letales y producen severos daños ecológicos y al medio ambiente.

No obstante, la verdadera razón por la que Boyd abandonó Florida tiene que ver con su identidad de género y orientación sexual. “Me declaré trans y siento que podía ver que había un futuro en el que se limitarían las leyes sobre el uso del baño y las normas que me dificultan obtener la atención médica que necesito”, expresó.

Lejos del estado donde nació, la joven considera que la realidad política y social de Estados Unidos cambió de manera muy drástica. “Siento como si estuviera viendo los mismos camiones que solía ver, pero ahora a veces esos camiones ondean banderas nazis y de Donald Trump”, manifestó y luego agregó que ahora la gente era “más abierta para decir cosas desagradables”.

Las políticas de Ron DeSantis, quien logró avanzar en la legislatura al convertir en ley varios proyectos relacionados con la prohibición en la elección del uso de pronombres y de sanitarios, así como los temas de los que no se puede hablar en los colegios, tocaron de forma muy cercana a la floridana.

“Mis padres son maestros de escuela, por lo que el proyecto de ley ‘No digas gay’ me afectó”, dijo, y añadió que la hizo sentir que ella podría ser la razón por la que ellos fuesen despedidos, recibieran medidas disciplinarias o perdieran sus pensiones “si hablaban de su hija en la escuela, o si la persona equivocada lo escuchaba en el contexto equivocado”.

Ahora desde Chelsea, una ciudad con mucha historia y con Maura Healey como gobernadora de Massachusetts, una abogada demócrata, la joven reflexiona acerca de su elección y no se arrepiente. “No es la misma Florida en la que crecí. Es mucho más sombría. Tal vez sea solo porque cuando era pequeña no lo vi, pero ya no siento que se trate del mismo lugar”, cerró.