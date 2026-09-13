Es oficial: avanzan relaciones diplomáticas entre Venezuela y EE.UU. y podrían abrir consulado en Nueva York

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) habría acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. Esto ocurre en el marco de la remodelación del Consulado General de Venezuela en Nueva York, ubicado junto a la Catedral de San Patricio.

Qué se sabe del avance de las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela

Según NTN24, el DOS confirmó el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y consulares, vinculado a un marco anunciado el pasado 5 de marzo.

El anuncio del DOS faculta a las autoridades provisionales venezolanas para acreditar diplomáticos en territorio estadounidense Fotomontaje generado con IA

Esta normativa otorgaría facultades a las autoridades provisionales venezolanas para acreditar diplomáticos en territorio estadounidense y comenzar a recuperar su presencia oficial.

“Estados Unidos colaborará con las autoridades provisionales para impulsar el plan de tres fases: estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición hacia un gobierno elegido de manera democrática”, dijo un portavoz de la agencia.

Hasta el momento, el DOS no ha confirmado la reapertura inmediata de los consulados. Tampoco existe un calendario de citas, oficinas asignadas ni fechas para la emisión o renovación de pasaportes y otros documentos de identificación.

La remodelación del consulado venezolano en Nueva York

En medio de la inminente apertura de los consulados venezolanos en Estados Unidos, la sede del Consulado General de Venezuela en Nueva York fue renovada.

El pasado 31 de agosto, empleados de limpieza trabajaron en el reacondicionamiento de la fachada del edificio, que pasó de estar cubierta de grafitis y carteles a lucir una apariencia limpia.

“Hace tres semanas se veía distinta la embajada. Poco a poco, el régimen interino se ha acercado al presidente Trump”, informaron desde NTN24.

Los detalles del acuerdo diplomático entre EE.UU. y Venezuela

En marzo de este año, el DOS anunció por primera vez que el país norteamericano acordó con Venezuela restablecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.

Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington el 24 de enero de 2019, tras el reconocimiento estadounidense a Juan Guaidó Jacquelyn Martin - AP

La medida prevé “facilitar los esfuerzos compartidos” para promover la estabilidad económica e impulsar la reconciliación política en el país caribeño.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y de colaborar con sus socios en toda la región para promover la estabilidad”, dijo en un comunicado.

Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con EE.UU. tras el reconomiento estadounidense de Juan Guaidó como presidente afp - AFP

El exdirigente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con EE.UU. y ordenó el cierre de todos los consulados en EE. UU. el 24 de enero de 2019, tras el reconocimiento estadounidense a Juan Guaidó.

La representación diplomática de la oposición operó con servicios limitados en Washington hasta el 5 de enero de 2023, fecha en que cesó sus funciones tras la eliminación del gobierno interino.