Cuentas Trump: cuánto dinero recibirá cada chico que se anote en el programa desde el 4 de julio

El programa conocido como Trump Accounts comenzará oficialmente el 4 de julio con la apertura de cuentas de inversión destinadas a menores de edad en Estados Unidos. La iniciativa combina aportes públicos y privados para crear fondos de ahorro a largo plazo administrados bajo normas similares a las de jubilación individual (IRA tradicional).

Cuánto dinero pueden recibir los menores con las Cuentas Trump y el aporte de los Dell

De acuerdo con los lineamientos difundidos para el plan, los niños nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán acceder a un depósito inicial de US$1000 entregado por el Tesoro estadounidense. El capital podrá invertirse en fondos mutuos o ETF que repliquen índices compuestos principalmente por empresas de EE.UU. y permanecerá bloqueado hasta que el beneficiario alcance los 18 años.

Las cuentas Trump son una nueva iniciativa de ahorro e inversión diseñada para fomentar la seguridad financiera de los menores de edad en EE.UU.

A ese esquema se suma una contribución privada de Michael y Susan Dell para menores que cumplan condiciones específicas. La pareja detrás de la marca Dell Technologies anunció una donación de US$6250 millones destinada a ampliar el alcance del programa y beneficiar a millones de familias mediante depósitos directos en las cuentas de los menores.

La donación impulsada por los Dell agregará US$250 extra para niños de hasta 10 años que residan en códigos postales donde el ingreso familiar promedio sea inferior a US$150 mil anuales. La ayuda alcanzará a los primeros 25 millones de menores inscriptos.

En los casos en que coincidan los requisitos del aporte federal y de la contribución privada, la cuenta podría iniciar con US$1250 desde el lanzamiento oficial del sistema.

La pareja Dell habla de su inversión en el programa de Trump

Quiénes son Michael y Susan Dell y cómo funciona su aporte privado a las Cuentas Trump

Para acceder a los fondos, los padres o tutores deberán completar el formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), documento necesario para registrar la cuenta y validar la elección dentro del programa federal. Además de la inscripción, los beneficiarios deberán cumplir con requisitos vinculados a:

Ciudadanía estadounidense

Número de Seguro Social válido

Edad límite para la apertura de la cuenta antes de cumplir los 18 años

Los depósitos comenzarán a reflejarse a partir del 4 de julio en las plataformas digitales habilitadas para la administración de los fondos. El capital quedará invertido automáticamente en fondos indexados vinculados al mercado accionario de EE.UU.

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El rol de Michael y Susan Dell en el financiamiento del programa federal

Michael y Susan Dell explicaron que la donación busca ampliar el acceso de las familias a mecanismos de ahorro e inversión desde la infancia. Según señalaron, la idea es que los menores puedan contar con un respaldo económico desde sus primeros años de vida.

“Sabemos que invertir en los niños es lo más importante que podemos hacer. Vimos esto como una plataforma para las donaciones y la filantropía para otorgarles a los niños una participación en el futuro de EE.UU. que se capitalizaría con el tiempo”, explicó Michael a The Times.

La iniciativa fue presentada como un modelo de transferencia directa de fondos hacia los niños, sin intermediarios, con el objetivo de acelerar la acumulación de activos en hogares de ingresos bajos y medios.

Los impulsores del aporte privado también indicaron que esperan que otras compañías, estados y organizaciones se sumen al esquema mediante contribuciones complementarias.

“No se trata solo de una donación: es una declaración de cuánto creemos en los jóvenes de nuestra nación”, señaló Susan. “Los niños de EE.UU. son quienes darán forma a nuestro país en las décadas por venir, y eso no es algo menor”, agregó.