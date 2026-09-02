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Es oficial: Costco confirma que cerrará sus tiendas en Florida, California y Texas durante 24 horas

Las sucursales de la cadena multinacional no abrirán sus puertas por el Labor Day; su cronograma durante los festivos

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Costco cierra todos sus locales por el Labor Day, a diferencia de otros comercios como Walmart y Aldi
Costco cierra todos sus locales por el Labor Day, a diferencia de otros comercios como Walmart y AldiImagen generada con IA

El 7 de septiembre se celebra el Labor Day en Estados Unidos. Entre las tiendas que van a cerrar durante la jornada en Florida, California y Texas se encuentra Costco. La cadena multinacional es conocida por cerrar durante los festivos.

Qué se sabe del cierre de Costco por 24 horas en Florida, California y Texas

Según el servicio de atención al cliente de Costco, todos los almacenes de la multinacional estarán cerrados el próximo 7 de septiembre por el Labor Day.

Costco retomará su funcionamiento habitual después de finalizar el feriado
Costco retomará su funcionamiento habitual después de finalizar el feriadoTripadvisor

A diferencia de otros comercios como Walmart y Target, Costco cierra sus puertas como parte de una política de permitir descansar a sus empleados durante siete días festivos específicos como:

  • Año Nuevo
  • Domingo de Pascua
  • Día de los Caídos
  • Día de la Independencia
  • Día del Trabajo
  • Día de Acción de Gracias
  • Navidad

Cuáles son los comercios que abren durante Labor Day

Durante el festivo, la gran mayoría de los supermercados y tiendas de comestibles estarán abiertos. De acuerdo con Fox 9, algunos de estos son:

  • ACME: abierto de 6 hs a 22 hs (las horas varían según la tienda)
  • Aldi: abierto con horario limitado, de 8.30 hs a 18 hs
  • BJ’s Wholesale Club: abierto de 8 hs a 22 hs
  • Foodtown: Abierto (las horas varían según la tienda)
  • Kroger: apertura de 6 hs a 23 hs (las horas varían por tienda).
  • Sam’s Club: Abierto con horario limitado hasta las 18 hs. El acceso para Miembros Plus inicia a las 8 hs y para Miembros Club a las 10 hs.
Tanto Target como Walmart estará abiertos durante el Labor Day
Tanto Target como Walmart estará abiertos durante el Labor Day Unsplash
  • Target: Abierto de 8 hs a 22 hs (puede variar según la ubicación)
  • Trader Joe’s: Abierto de 8 hs a 21 hs
  • Walmart: Abierto de 6 hs a 23 hs (las horas de las sucursales pueden variar).
  • Whole Foods: Abierto de 8 hs a 22 hs
  • Albertsons: Abierto, aunque las farmacias dentro de estas tiendas podrían tener horarios ajustados o permanecer cerradas.

Por qué se celebra el Labor Day en EE.UU.

La festividad tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, cuando un grupo de activistas impulsó la creación de un día feriado para reconocer la labor de la fuerza laboral en EE.UU., según explicó el Departamento de Trabajo.

El primer Labor Day se celebró el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, de acuerdo con los planes impulsados por la Central Labor Union. Esa misma organización celebró el segundo Día del Trabajo un año después, también el 5 de septiembre.

La primera vez que se festejó, se realizó un desfile en la Gran Manzana, donde se exhibió “la fuerza y el espíritu de equipo de las organizaciones comerciales y laborales”.

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