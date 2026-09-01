La ley de Mamdani que podría beneficiar a food trucks de Nueva York: “Permitirá comer al aire libre todo el año”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó el lunes 31 de agosto una ley que permitirá a los restaurantes mantener durante todo el año sus espacios de food trucks instalados sobre las calles de la ciudad. La norma elimina la obligación de desmontar esas estructuras durante el invierno y establece que podrán adaptarse a las condiciones climáticas de esa temporada.

Los food trucks de Nueva York podrán mantenerse durante todo el año

Durante el acto de firma, Mamdani destacó el cambio: “Llueva, haya sol o nieve, en Nueva York se permitirá comer al aire libre todo el año”. La legislación, identificada como Int. 0655, modifica las reglas del programa Dining Out NYC y elimina la restricción que obligaba a retirar las instalaciones entre el 30 de noviembre y el 31 de marzo.

Zohran Mamdani anunció la nueva medida junto a representantes del Concejo Municipal de Nueva York.

Además de permitir mantener las estructuras durante todo el año, la nueva ley de la Gran Manzana también habilita el uso de materiales para protegerlas durante la temporada invernal.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Lincoln Restler, quien sostuvo que las restricciones estacionales habían dificultado la participación de restaurantes y cafés en el programa.

“Demasiados restaurantes y cafés han quedado fuera de nuestro programa de comidas sobre la calzada por trámites burocráticos innecesarios y restricciones estacionales”, afirmó Restler durante el acto de firma.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó la legislación que modifica las reglas para las comidas al aire libre durante todo el año Gobierno de Nueva York

Cómo funcionarán las comidas al aire libre en Nueva York durante el invierno

El Departamento de Transporte de Nueva York deberá elaborar las reglas que determinarán cómo podrán adaptarse las instalaciones durante los meses más fríos en la ciudad.

La reglamentación deberá contemplar aspectos relacionados con el diseño, la operación, el mantenimiento, la nieve y las condiciones de higiene de estos espacios. La normativa también modifica el horario de funcionamiento.

Nueva York habilitó que las estructuras de comida al aire libre se mantengan durante todo el año Imagen de DC Studio en Freepik

Los food trucks y estructuras de comidas al aire libre en general no podrán operar después de las 23 hs, una hora antes del límite que regía anteriormente para estos espacios.

Mamdani destacó el crecimiento de los food trucks y la ley de Nueva York

El alcalde sostuvo que las reglas anteriores obligaban a los pequeños negocios a asumir el costo de construir, desmontar y almacenar las estructuras cada temporada.

“La legislación que estamos firmando hoy permitirá que nuestros restaurantes favoritos continúen reuniendo a los neoyorquinos alrededor de buena comida y buena compañía durante todas las estaciones”, afirmó Mamdani en la ceremonia.

El mandatario también recordó el crecimiento de los food trucks durante la pandemia y señaló que esos espacios ayudaron a mantener abiertos numerosos pequeños negocios.

Mamdani destacó el crecimiento de los food trucks y su importancia en Nueva York Erin Hooley - AP

La nueva ley podría volver a traer restaurantes a Dining Out NYC

Restler afirmó que espera que miles de restaurantes vuelvan a participar del programa después de la eliminación de las restricciones estacionales.

Según el concejal, la cantidad de establecimientos participantes había caído casi un 90% desde el período de mayor expansión durante la pandemia. A su parecer, uno de los principales obstáculos había sido el costo de instalar, retirar y almacenar las estructuras cada temporada.

La nueva legislación también mantiene las reglas de limpieza del programa. Entre ellas se encuentra la obligación de retirar semanalmente los pisos de las estructuras para limpiar el área ubicada debajo y mantener el mobiliario fácilmente removible.