Es gratis: el programa del gobierno para quienes tengan pasaporte estadounidense y viajen al extranjero
Hay dos tipos de inscripciones disponibles, con beneficios enfocados en la comunicación para viajeros que salgan del país
- 3 minutos de lectura'
El Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) es un servicio que otorga el gobierno de Estados Unidos para ciudadanos y nacionales estadounidenses que viajan o viven en el extranjero. Además de ser gratis, permite que los usuarios reciban información de seguridad de la embajada o consulado más cercano a su destino en casos de emergencia.
Qué es el programa STEP, disponible de forma gratuita en EE.UU.
La inscripción en el STEP le posibilita al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) contactar a los ciudadanos en caso de emergencias, como desastres naturales, disturbios civiles o alertas familiares urgentes, de acuerdo con su sitio oficial.
Los beneficiarios acceden a actualizaciones constantes sobre las condiciones de seguridad en el país de destino. Estos avisos, según la agencia gubernamental, facilitan la toma de decisiones informadas para los viajeros durante su estancia fuera de EE.UU.
El sistema ayuda a que familiares y amigos se comuniquen con el viajero en situaciones críticas. La red consular utiliza los datos del registro para coordinar la ayuda necesaria de manera inmediata.
Requisitos y opciones para el registro en la plataforma oficial
Los interesados en formar parte del programa STEP deben completar el formulario de inscripción a través del portal MyTravelGov para activar el servicio. Es posible registrar viajes individuales específicos o suscribirse a alertas de países particulares de forma permanente.
El proceso requiere datos básicos del itinerario y la información de contacto del ciudadano en el extranjero. La base de datos es confidencial y solo tiene fines de protección y seguridad consular.
Además, hay dos modalidades de acceso: como usuario registrado con cuenta o como invitado para una suscripción rápida.
- Con cuenta: se puede registrar el tiempo en el extranjero, crear varios planes de viaje y configurar suscripciones o modificar sus suscripciones.
- Como invitado: se pueden recibir alertas y mensajes sin necesidad de crear una cuenta de MyTravelGov. Sin embargo, estos suscriptores no podrán registrar un plan de viaje ni editar los detalles de la suscripción una vez enviados.
Qué incluye la suscripción al programa STEP para viajeros en EE.UU.
Hay dos tipos de inscripciones disponibles para los interesados en formar parte del programa STEP. Una incluye mensajes de viaje y el registro de la estancia en el extranjero (solo para quienes se crean una cuenta online), mientras que la segunda abarca solo los mensajes.
De acuerdo con la plataforma, los mensajes de viaje pueden ser:
- Mensajes habituales: información y actualizaciones sobre el país/ubicación que ha seleccionado el usuario.
- Alertas: mensajes sobre seguridad, terrorismo, salud, clima o situaciones de desastre que podrían afectar a los viajes.
- Avisos de viaje: la agencia reevalúa la situación en cada destino cada seis a 12 meses. Los avisos de viaje incluyen un sistema de calificación sencillo del uno al cuatro, detalles sobre riesgos específicos y recomendaciones para que los ciudadanos estadounidenses se mantengan seguros.
Otras noticias de Agenda EEUU
Mundial 2026. Cómo ganar dinero con la Copa del Mundo: siete negocios para latinos emprendedores en EE.UU.
En vivo. Noticias del sur de Florida y Miami hoy: últimas actualizaciones del lunes 20 de abril
Gavin Newsom. El anuncio sobre los cambios del DMV en California: "Contra el fraude, sin contemplaciones"
- 1
Tiene 102 años, vive en Nueva York, trabaja cuatro horas al día y encontró su pasión hace apenas una década: “Un desafío”
- 2
Messi lo ganó todo, pero le falta cumplir un sueño: la foto con Michael Jordan que sigue esperando en 2026
- 3
Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 20 al 24 de abril de 2026
- 4
Florida quiere prohibir el ingreso de un grupo de inmigrantes a colleges: audiencia el 14 de mayo en Miami