Es gratis: el programa del gobierno para quienes tengan pasaporte estadounidense y viajen al extranjero

El Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) es un servicio que otorga el gobierno de Estados Unidos para ciudadanos y nacionales estadounidenses que viajan o viven en el extranjero. Además de ser gratis, permite que los usuarios reciban información de seguridad de la embajada o consulado más cercano a su destino en casos de emergencia.

Qué es el programa STEP, disponible de forma gratuita en EE.UU.

La inscripción en el STEP le posibilita al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) contactar a los ciudadanos en caso de emergencias, como desastres naturales, disturbios civiles o alertas familiares urgentes, de acuerdo con su sitio oficial.

Los viajeros pueden inscribirse al STEP para recibir información importante sobre el país al que se dirigen Freepik

Los beneficiarios acceden a actualizaciones constantes sobre las condiciones de seguridad en el país de destino. Estos avisos, según la agencia gubernamental, facilitan la toma de decisiones informadas para los viajeros durante su estancia fuera de EE.UU.

El sistema ayuda a que familiares y amigos se comuniquen con el viajero en situaciones críticas. La red consular utiliza los datos del registro para coordinar la ayuda necesaria de manera inmediata.

Requisitos y opciones para el registro en la plataforma oficial

Los interesados en formar parte del programa STEP deben completar el formulario de inscripción a través del portal MyTravelGov para activar el servicio. Es posible registrar viajes individuales específicos o suscribirse a alertas de países particulares de forma permanente.

El proceso requiere datos básicos del itinerario y la información de contacto del ciudadano en el extranjero. La base de datos es confidencial y solo tiene fines de protección y seguridad consular.

El programa STEP está enfocado en los viajeros de EE.UU. que se dirigen o viven en el exterior Archivo

Además, hay dos modalidades de acceso: como usuario registrado con cuenta o como invitado para una suscripción rápida.

Con cuenta: se puede registrar el tiempo en el extranjero, crear varios planes de viaje y configurar suscripciones o modificar sus suscripciones.

se puede registrar el tiempo en el extranjero, crear varios planes de viaje y configurar suscripciones o modificar sus suscripciones. Como invitado: se pueden recibir alertas y mensajes sin necesidad de crear una cuenta de MyTravelGov. Sin embargo, estos suscriptores no podrán registrar un plan de viaje ni editar los detalles de la suscripción una vez enviados.

Qué incluye la suscripción al programa STEP para viajeros en EE.UU.

Hay dos tipos de inscripciones disponibles para los interesados en formar parte del programa STEP. Una incluye mensajes de viaje y el registro de la estancia en el extranjero (solo para quienes se crean una cuenta online), mientras que la segunda abarca solo los mensajes.

De acuerdo con la plataforma, los mensajes de viaje pueden ser: