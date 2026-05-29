“Verifica tu pasaporte”: EE.UU. revela una check list de 4 puntos para quienes viajen a México
Desde el 11 de junio, el país latino albergará 13 partidos del Mundial de Fútbol 2026, que incluyen duelos de fase de grupos y algunos de eliminación directa
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A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos difundió una lista de cuatro puntos para los aficionados que viajen a México. Entre las medidas destacadas por el gobierno, figura la obligación de verificar el pasaporte, conocer las leyes locales y guardar los números de las embajadas.
Mundial 2026: la información clave para quienes viajen de EE.UU. a México
El próximo 11 de junio comenzará la Copa del Mundo, y el partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México. Con motivo de las preparaciones para el torneo, el DOS compartió un mensaje en redes sociales en el que brindó consejos a los estadounidenses que viajen al país vecino.
La check list difundida por el DOS incluye las siguientes recomendaciones:
- Verificar el pasaporte: el formato tarjeta es válido para cruzar la frontera terrestre, pero se requiere una libreta para viajes internacionales en avión.
- Comprender las leyes mexicanas: mientras el visitante esté en México, está sujeto a la ley mexicana en cuanto a drogas, armas y municiones. Por ejemplo, es ilegal llevar cigarrillos electrónicos. Las personas pueden consultar las regulaciones en el sitio web oficial de la agencia.
- Mantenerse conectado: guardar los números de emergencia de la embajada de EE.UU. o el consulado más cercano en el teléfono. Una opción es comenzar a seguir al canal de WhatsApp de la Embajada: “Ciudadanos estadounidenses en México”.
- Inscribirse en STEP: el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) es un servicio gratuito para ciudadanos estadounidenses que sirve para recibir información importante sobre seguridad y protección de la embajada y consulados.
Los consejos del DOS de EE.UU. para quienes viajen a México
Al margen de las recomendaciones generales para el Mundial, en su página web, el DOS califica a México en el nivel 2 de alerta, lo que requiere “extremar precauciones”.
Según la advertencia, el gobierno de EE.UU. tiene una capacidad limitada para brindar asistencia en muchas partes del país latino. En esa línea, los consejos son:
- Evitar viajar entre ciudades después del anochecer.
- Depender solo de vehículos que sean enviados desde paradas de taxi reguladas o de servicios de aplicaciones como Uber o Cabify, y evitar hacer señas a los automóviles en la calle.
- Evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas.
Todos los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México
A lo largo de la Copa del Mundo, en México se disputarán 13 encuentros, incluido el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital, uno de los tres escenarios mexicanos seleccionados.
De acuerdo con la página web oficial de la FIFA, los enfrentamientos que se llevarán a cabo son:
- México vs Sudáfrica - Grupo A – Estadio Ciudad de México - Jueves 11 de junio
- Corea vs República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara - Jueves 11 de junio
- Suecia vs Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey - Domingo 14 de junio
- Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio de la Ciudad de México - Miércoles 17 de junio
- México vs. Corea del Sur - Grupo A - Estadio Guadalajara - Jueves 18 de junio
- Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey - Sábado 20 de junio
- Colombia vs. República Democrática del Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara - Martes 23 de junio
- República Checa vs. México - Grupo A - Estadio Ciudad de México - Miércoles 24 de junio
- Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey - Miércoles 24 de junio
- Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara - Viernes 26 de junio
- Partido 75 – ganador del Grupo F vs. segundo del Grupo C - Estadio Monterrey - Lunes 29 de junio
- Partido 79 – ganador del Grupo A vs. tercer lugar del Grupo C/E/F/H/I - Estadio de la Ciudad de México - Martes 30 de junio
- Partido 92 – ganador del partido 79 vs. ganador del partido 80 - Estadio de la Ciudad de México - Domingo 5 de julio
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