“Verifica tu pasaporte”: EE.UU. revela una check list de 4 puntos para quienes viajen a México

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos difundió una lista de cuatro puntos para los aficionados que viajen a México. Entre las medidas destacadas por el gobierno, figura la obligación de verificar el pasaporte, conocer las leyes locales y guardar los números de las embajadas.

Mundial 2026: la información clave para quienes viajen de EE.UU. a México

El próximo 11 de junio comenzará la Copa del Mundo, y el partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México. Con motivo de las preparaciones para el torneo, el DOS compartió un mensaje en redes sociales en el que brindó consejos a los estadounidenses que viajen al país vecino.

El checklist difundido por el gobierno de EE.UU. para los ciudadanos que viajen a México por el Mundial 2026 @TravelGov

La check list difundida por el DOS incluye las siguientes recomendaciones:

Verificar el pasaporte : el formato tarjeta es válido para cruzar la frontera terrestre, pero se requiere una libreta para viajes internacionales en avión.

: el formato tarjeta es válido para cruzar la frontera terrestre, pero se requiere una libreta para viajes internacionales en avión. Comprender las leyes mexicanas : mientras el visitante esté en México, está sujeto a la ley mexicana en cuanto a drogas, armas y municiones. Por ejemplo, es ilegal llevar cigarrillos electrónicos. Las personas pueden consultar las regulaciones en el sitio web oficial de la agencia.

: mientras el visitante esté en México, está sujeto a la ley mexicana en cuanto a drogas, armas y municiones. Por ejemplo, es ilegal llevar cigarrillos electrónicos. Las personas pueden consultar las regulaciones en el sitio web oficial de la agencia. Mantenerse conectado : guardar los números de emergencia de la embajada de EE.UU. o el consulado más cercano en el teléfono. Una opción es comenzar a seguir al canal de WhatsApp de la Embajada: “Ciudadanos estadounidenses en México”.

: guardar los números de emergencia de la embajada de EE.UU. o el consulado más cercano en el teléfono. Una opción es comenzar a seguir al canal de WhatsApp de la Embajada: “Ciudadanos estadounidenses en México”. Inscribirse en STEP: el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) es un servicio gratuito para ciudadanos estadounidenses que sirve para recibir información importante sobre seguridad y protección de la embajada y consulados.

Los consejos del DOS de EE.UU. para quienes viajen a México

Al margen de las recomendaciones generales para el Mundial, en su página web, el DOS califica a México en el nivel 2 de alerta, lo que requiere “extremar precauciones”.

Según la advertencia, el gobierno de EE.UU. tiene una capacidad limitada para brindar asistencia en muchas partes del país latino. En esa línea, los consejos son:

Evitar viajar entre ciudades después del anochecer.

después del anochecer. Depender solo de vehículos que sean enviados desde paradas de taxi reguladas o de servicios de aplicaciones como Uber o Cabify , y evitar hacer señas a los automóviles en la calle.

o de servicios de aplicaciones como , y evitar hacer señas a los automóviles en la calle. Evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas.

La inauguración del Mundial 2026 será en México y EE.UU. alertó a los ciudadanos que viajen Li Muzi - XinHua

Todos los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México

A lo largo de la Copa del Mundo, en México se disputarán 13 encuentros, incluido el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital, uno de los tres escenarios mexicanos seleccionados.

El video que difundió la FIFA sobre el partido inaugural del Mundial 2026 en México

De acuerdo con la página web oficial de la FIFA, los enfrentamientos que se llevarán a cabo son: