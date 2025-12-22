Es oficial: el llamado de la FIFA a El Salvador y Nicaragua por el Mundial 2026

Luego del final de las eliminatorias para el Mundial 2026, muchas selecciones sellaron su clasificación, mientras que otras aún esperan por el repechaje y algunas quedaron eliminadas. Pese a que El Salvador y Nicaragua no consiguieron su pase a la competición, tendrán su propia representación luego de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) convocara a árbitros para un próximo seminario.

El llamado de la FIFA que acerca a El Salvador y Nicaragua al Mundial 2026

Las eliminatorias para el torneo internacional dejaron varias sorpresas, y finalmente Panamá, Curazao y Haití estarán presentes desde el primer momento. Por su parte, otras selecciones como Surinam y Jamaica aún tienen que disputar dos partidos para conseguir la clasificación.

Si bien El Salvador y Nicaragua se quedaron afuera de la competencia, la FIFA recientemente llamó a árbitros de estos países para una convocatoria. Los colegiados deberán realizar capacitaciones entre enero y febrero.

Panamá, Curazao y Haití fueron los tres países de América Central clasificados al Mundial 2026, en tanto El Salvador y Nicaragua tendrán representación arbitral FABRICE COFFRINI AFP

Según informó Árbitro Internacional, medio que cubre las noticias sobre el arbitraje a nivel mundial, la FIFA seleccionó al salvadoreño Ismael Cornejo para el curso para integrar el equipo del Árbitro Asistente de Video (VAR).

Además, la nicaragüense Tatiana Guzmán participará del mismo seminario. En este caso, será por haber sido preseleccionada para los partidos del Mundial Femenino 2027.

En lo que respecta a las participaciones directas en el Mundial, El Salvador tuvo dos actuaciones: en 1970 y 1982. En ambas competencias perdió los tres partidos de la fase de grupos y no logró avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Nicaragua nunca llegó a participar del máximo torneo de fútbol entre selecciones.

Los clasificados al Mundial 2026 en EE.UU., México y Canadá

La próxima Copa del Mundo será la primera en disputarse en tres países distintos. Con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones, las siguientes 39 selecciones ya se aseguraron un lugar:

AFC: Australia, República de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán.

Australia, República de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán. CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.

Curazao, Haití y Panamá. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. OFC: Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

Hasta el momento, 42 selecciones clasificaron al Mundial 2026, que contará con 48 en total

Repechaje internacional para el Mundial 2026: fechas y datos

Las naciones que aún no tienen definida su participación jugarán el repechaje del 23 al 31 de marzo de 2026. Según Olympics, esta etapa contará con la participación de seis selecciones distribuidas de la siguiente manera:

Una de la Confederación Asiática (AFC): Irak .

. Una de la Confederación Africana (CAF) - República Democrática del Congo .

. Una de Sudamérica (Conmebol) - Bolivia .

. Una de la Confederación de Oceania (OFC) - Nueva Caledonia .

. Dos de la Concacaf - Jamaica y Surinam.

Se realizará un certamen de eliminación directa a partidos únicos. En primera instancia se celebrarán las semifinales en dos cotejos entre los cuatro combinados con el menor ranking de la FIFA: Jamaica, Bolivia, Surinam y Nueva Caledonia.

Posteriormente se efectuarán dos finales, entre los ganadores de estos duelos, que se enfrentarán a las dos selecciones con el puesto más alto en la clasificación. En este caso, corresponden a la República Democrática del Congo e Irak.

Los partidos del repechaje internacional se llevarán a cabo en Monterrey (Estadio BBVA) y Guadalajara (Estadio Akron), México.

Aún resta saber qué selecciones del repechaje participarán en el Mundial 2026 de EE.UU., Canadá y México

El repechaje europeo para el Mundial 2026

Por su parte, Europa tendrá su propia eliminatoria. Este torneo clasificatorio se disputará entre 16 selecciones. Entre estas se incluye a los 12 segundos lugares de la fase de grupos, junto con los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en Nations League 2024/2025.

Las naciones se dividieron mediante un sorteo en cuatro llaves. Cada una cuenta con cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todas a partido único. Los cuatro ganadores de cada una de las rutas estarán clasificados a la Copa del Mundo 2026. Los enfrentamientos se realizarán de la siguiente manera: