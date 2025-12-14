Mundial 2026: ¿puede el ICE realizar redadas migratorias durante los operativos de los partidos?

La Copa Mundial 2026 será la más grande de la historia, con 48 equipos y tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá. Pero, aunque el evento promete destacar, también ha generado preocupación, esto debido a las políticas migratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump, que ha incrementado los operativos en todo Estados Unidos.

Trump no descarta redadas en la Copa Mundial 2026

Ante la incertidumbre acerca de si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría realizar controles migratorios en los encuentros deportivos que se realizarán en el país norteamericano, recientemente se cuestionó a uno de los involucrados, quien no descartó la posibilidad.

El gobierno de Trump podría avanzar con redadas en el Mundial 2026 Jacquelyn Martin - AP

Hace unos días, en una entrevista para Sky News, Andrew Giuliani, quien dirige el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial 2026, señaló: “Lo que también puedo decirles es que el presidente (Trump) nunca descarta nada cuando se trata de proteger de manera segura, ya sean estadios, festivales de fanáticos, ciudadanos estadounidenses y aquellos visitantes internacionales que vienen aquí para un evento como la Copa del Mundo”.

“Así que sé que no va a descartar nada que realmente pueda ayudar a que un estadio sea más seguro”, agregó.

La explicación de Giuliani abrió la puerta a las especulaciones y la controversia, debido a que deja ver que los agentes de inmigración sí podrían estar presentes en los partidos, lo que a su vez genera miedo entre la comunidad migrante que podría ir a un encuentro, y los turistas que asistirán al evento deportivo.

Giuliani comentó al respecto: “La seguridad es clave y el presidente está centrado no solo en nuestra Copa del Mundo, sino en la seguridad de los estadounidenses y de los visitantes internacionales que viajan aquí”. Quiere específicamente que el Mundial sea un evento acogedor, pero también quiere garantizar su seguridad.

El caso previo que genera preocupación por el Mundial

Human Rights Watch expuso el caso de un hombre que fue detenido en Nueva Jersey antes de la final del Mundial de Clubes. Se encontraba en el estacionamiento del centro comercial American Dream Mall, cerca del estadio MetLife, con dos de sus hijos, de 10 y 14 años, a la espera de que comenzara el partido cuando fue detenido por agentes de inmigración.

Mientras aumentan las redadas en todo el país, existe la incertidumbre acerca de las acciones del ICE y la CBP en los partidos del Mundial ICE - ICE

Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple también destacó algunos casos de intrusión del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que generaron preocupación durante la Copa Mundial de Clubes.

Explica que como parte de los eventos en torno al torneo, se realizó una fiesta en barco a la que asistieron funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el alcalde del condado de Miami-Dade, a la que agentes de la CBP abordaron para preguntar a los miembros de la tripulación sobre su estatus migratorio.

Además, cuando llegó el momento del partido inaugural, la CBP estuvo presente en el Hard Rock Stadium, señala una publicación de la Facultad.

En consideración de estos eventos y sus implicaciones para la Copa Mundial de 2026, Human Rights Watch envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hacer un llamado sobre los problemas de las políticas migratorias estadounidenses y su aplicación.

La carta, firmada por más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil, instó a Infantino a utilizar su influencia y la de la asociación deportiva para exigir al gobierno de EE.UU. que garantice los derechos fundamentales de los millones de visitantes y aficionados que asistirán a los partidos.

Puede el ICE realizar controles migratorios durante los partidos del Mundial

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una directiva el 20 de enero de 2025 para el ICE y la CBP, la cual sustituye y rescinde un memorando de octubre de 2021, que determinaba que ciertos lugares requieren protección especial contra la aplicación de las leyes de inmigración de Estados Unidos.

Fanáticos del fútbol en EE.UU. temen asistir a eventos deportivos por la presencia de ICE en los estadios. Fotos: Unsplash

La normativa del DHS Acciones Policiales en o cerca de Áreas Protegidas de este año reconoce que los “oficiales frecuentemente ejercen discreción policial para equilibrar una variedad de intereses, incluyendo el grado en que cualquier acción policial ocurra en un lugar sensible”.

Añade: “De ahora en adelante, oficiales del orden público deben continuar utilizando esa discreción junto con una buena dosis de sentido común”, esto podría indicar que las determinaciones sobre detenciones en los partidos del Mundial quedarían a discreción de los agentes del ICE y la CBP.