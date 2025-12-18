Buenas noticias para Nueva York: confirman dónde estará la fan zone oficial para el Mundial 2026 y desde cuándo abre

Durante junio de 2026, la fan zone de Nueva York/Nueva Jersey del Mundial 2026 ofrecerá una experiencia inmersiva para los aficionados en partidos seleccionados que serán transmitidos en vivo, además de otras sorpresas que serán llevadas a uno de los barrios más populares de la Gran Manzana.

Dónde estará la fan zone de Nueva York para el Mundial 2026

La fan zone de la sede de la Copa del Mundo Nueva York/Nueva Jersey se ubicará en el barrio de Queens y permanecerá abierta del 17 al 28 de junio de 2026, de acuerdo con la FIFA.

Queens es elegido como la sede de la fan zone del Mundial 2026 en Nueva York/Nueva Jersey

El Comité Anfitrión NYNJ confirmó la noticia el pasado 16 de diciembre y detalló que el icónico Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA será el lugar en el que los aficionados podrán vivir una experiencia inmersiva.

Los partidos que se transmitirán en vivo serán selectos y correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026, la zona de fans es producida por Live Nation y se realizará en el Estadio Louis Armstrong.

La fan zone pretende reunir a familias locales, comunidades diversas y aficionados al fútbol de toda la región de Nueva York y Nueva Jersey y además de transmisiones en vivo de los partidos, ofrecerá entretenimiento, juegos interactivos, presentaciones locales, gastronomía local, experiencias de hospitalidad VIP, y productos oficiales del torneo.

Queens fue elegido por ser el “condado más diverso de Estados Unidos”, con representación 190 países y más de 300 idiomas, además de contar con aficionados incondicionales de todas las naciones, según el presidente del municipio, Donovan Richards Jr.

Queens, el condado más diverso de EE.UU. para la Copa del Mundo

Hace varios años que el barrio de Queens fue ratificado como uno de los condados más poblados de Estados Unidos, con mayor variedad racial y étnica, de acuerdo con el Diario NY.

Con más de 2 millones de residentes, es un condado con una calificación de diversidad superior al 57%, lo que indica que existe una alta probabilidad de que dos personas seleccionadas al azar dentro del barrio provengan de diferentes orígenes.

Además, se calcula que casi la mitad de la población en Queens ha nacido en el extranjero, según Partir a Nueva York.

Dentro de las comunidades formadas en el barrio destaca la presencia de asiáticos, especialmente los provenientes de países como China, India y Corea. Lo que también implica que en este municipio se hablen diferentes idiomas.

Qué partidos se jugarán en Nueva York en el Mundial 2026

El Mundial 2026 cuenta con tres sedes seleccionadas por la FIFA, que son México, Canadá y Estados Unidos.

La nación de las barras y las estrellas tendrá 11 ciudades sede y Nueva York/Nueva Jersey participará con el estadio MetLife, en donde se jugarán ocho partidos distribuidos de la siguiente manera:

Cinco partidos de la fase de grupos

Un duelo de dieciseisavos de final

Un partido de octavos de final

La gran final del Mundial 2026

