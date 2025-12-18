Buenas noticias para Nueva York: confirman dónde estará la fan zone oficial para el Mundial 2026 y desde cuándo abre
Disponible para ver partidos, programación en vivo, con entretenimiento y celebraciones comunitarias
- 4 minutos de lectura'
Durante junio de 2026, la fan zone de Nueva York/Nueva Jersey del Mundial 2026 ofrecerá una experiencia inmersiva para los aficionados en partidos seleccionados que serán transmitidos en vivo, además de otras sorpresas que serán llevadas a uno de los barrios más populares de la Gran Manzana.
Dónde estará la fan zone de Nueva York para el Mundial 2026
La fan zone de la sede de la Copa del Mundo Nueva York/Nueva Jersey se ubicará en el barrio de Queens y permanecerá abierta del 17 al 28 de junio de 2026, de acuerdo con la FIFA.
El Comité Anfitrión NYNJ confirmó la noticia el pasado 16 de diciembre y detalló que el icónico Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA será el lugar en el que los aficionados podrán vivir una experiencia inmersiva.
Los partidos que se transmitirán en vivo serán selectos y correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026, la zona de fans es producida por Live Nation y se realizará en el Estadio Louis Armstrong.
La fan zone pretende reunir a familias locales, comunidades diversas y aficionados al fútbol de toda la región de Nueva York y Nueva Jersey y además de transmisiones en vivo de los partidos, ofrecerá entretenimiento, juegos interactivos, presentaciones locales, gastronomía local, experiencias de hospitalidad VIP, y productos oficiales del torneo.
Queens fue elegido por ser el “condado más diverso de Estados Unidos”, con representación 190 países y más de 300 idiomas, además de contar con aficionados incondicionales de todas las naciones, según el presidente del municipio, Donovan Richards Jr.
Queens, el condado más diverso de EE.UU. para la Copa del Mundo
Hace varios años que el barrio de Queens fue ratificado como uno de los condados más poblados de Estados Unidos, con mayor variedad racial y étnica, de acuerdo con el Diario NY.
Con más de 2 millones de residentes, es un condado con una calificación de diversidad superior al 57%, lo que indica que existe una alta probabilidad de que dos personas seleccionadas al azar dentro del barrio provengan de diferentes orígenes.
Además, se calcula que casi la mitad de la población en Queens ha nacido en el extranjero, según Partir a Nueva York.
Dentro de las comunidades formadas en el barrio destaca la presencia de asiáticos, especialmente los provenientes de países como China, India y Corea. Lo que también implica que en este municipio se hablen diferentes idiomas.
Qué partidos se jugarán en Nueva York en el Mundial 2026
El Mundial 2026 cuenta con tres sedes seleccionadas por la FIFA, que son México, Canadá y Estados Unidos.
La nación de las barras y las estrellas tendrá 11 ciudades sede y Nueva York/Nueva Jersey participará con el estadio MetLife, en donde se jugarán ocho partidos distribuidos de la siguiente manera:
- Cinco partidos de la fase de grupos
- Un duelo de dieciseisavos de final
- Un partido de octavos de final
- La gran final del Mundial 2026
Las fechas y encuentros exactos que se disputarán en estas ciudades son:
- Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos, Grupo C)
- Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos, Grupo I)
- Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos, Grupo E)
- Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos, Grupo L)
- Martes 30 de junio de 2026: 1I vs. 3C/D/F/G/H (Dieciseisavos de Final, Partido 77)
- Domingo 5 de julio de 2026: Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 (Octavos de Final, Partido 91)
- Domingo 19 de julio de 2026: Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 (Final, Partido 104)
Otras noticias de Deportes USA
Los candidatos. Resultado de la LVBP: tabla de posiciones actualizada y el número mágico rumbo al Round Robin en Venezuela
Boletos asequibles. Buenas noticias de la FIFA: cómo comprar entradas a US$60 para el Mundial 2026
Polémica. David Faitelson envía mensaje a Canelo Álvarez tras el retiro de Terence Crawford
- 1
Autismo: las razones detrás del llamativo aumento de casos y la advertencia de expertos
- 2
Se excedieron en una obra en el subsuelo del Mercado de San Telmo y tiraron piezas arqueológicas a un volquete
- 3
Dónde ver Homo Argentum online y cuándo se estrena en Disney+
- 4
Tras cuatro años de prohibición. Tierra del Fuego aprobó la cría de salmones a gran escala y desató críticas de los expertos