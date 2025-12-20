Es mexicano y viajó a EE.UU. con visa de turista para la Navidad, pero igual fue detenido por el ICE

Edwar González vive en Puerto Peñasco, en Sonora, México, tiene 27 años y viajó a Mesa, Arizona, para pasar Navidad con su familia. El hombre nunca imaginó que sería detenido por el ICE cuando viajaba junto a su hermano, quien tiene residencia permanente.

El viaje por Navidad que derivó en un arresto del ICE

La familia del turista mexicano, que llegó a Estados Unidos con toda la documentación legal, se mostró indignada con su arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia federal argumentó que el hombre realizó actividades laborales, porque lo encontró en la camioneta de trabajo de su hermano, según Phoenix New Times.

El arresto ocurrió en el Valle de San Tan, después de que agentes del Sheriff del Condado de Pinal detuvieran la camioneta que conducía su hermano. González terminó casi tres días bajo detención del ICE, porque los uniformados creyeron que se encontraba en medio de una actividad laboral.

Vale, cuñada de Edwar, informó al medio que la autoridad local frenó al vehículo por tener las placas de matrícula oscurecidas y las ventanas tintadas incorrectamente. Fue allí cuando otro coche de la entidad federal frenó detrás, y les pidió la documentación a ambos.

El hermano mostró su green card, pero cuando González hizo lo propio con su visa de turista, el oficial del ICE lo detuvo por, supuestamente, estar “trabajando en violación” de lo que permite su documento. Sin embargo, según Vale, esto no era así y el hombre había cumplido con los términos de su beneficio.

“Mi esposo intentó explicarles: ‘Es mi hermano pequeño. Solo está aquí de visita’”, dijo la mujer a Phoenix New Times. “No pueden llevárselo. Tiene toda esta documentación”.

Finalmente, casi tres días después, Edwar fue liberado, pero el ICE no le devolvió toda su documentación como mexicano. Esto le provocó miedo de ser arrestado nuevamente.

Después de investigar, los familiares descubrieron que los documentos se los había quedado el Consulado de México en Phoenix. Así fue cómo los pudieron recuperar, según 12 News.

“Solo quería volver a casa”

Samantha Cooley, pariente de González y defensora de la inmigración, conversó con 12 News y dijo que, luego de lo sucedido, el hombre de 27 años solo quería volver a su hogar.

La visa de turista permite a los extranjeros visitar temporalmente a Estados Unidos Freepik

“Fue increíble verlo, pero se notaba que estaba en shock, como si tuviéramos comida y agua para él. No quería nada”, narró Cooley. Luego, agregó: “Solo quería volver a casa, a Puerto Peñasco”.

La mujer aseguró que nunca se hubiera imaginado que un familiar suyo iba a vivir en carne propia las fuertes políticas de inmigración en EE.UU.

“Es alucinante. Veo que les pasa a otras familias todo el tiempo”, soltó, y concluyó: “Simplemente, no pensé que le pasaría a mi familia”.

¿El ICE puede arrestar a un migrante con visa de turista? Expertos lo explican

De acuerdo con abogados de inmigración ajenos al caso de González que fueron citados por Phoenix New Times, según las circunstancias del arresto, el ICE puede considerar que un turista es sospechoso de empleo no autorizado.

En esos casos, la autoridad migratoria tiene la facultad arrestar, deportar e incluso prohibir el reingreso de la persona por haber incumplido los términos de su visa.

Sobre la situación de Edwar, dado que la camioneta en la que fue detenido tenía escaleras en soportes sobre la cajuela, los oficiales podían entender que se trataba de “un área de trabajo”.

Si el ICE considera que el turista rompió la prohibición de empleo, puede arrestarlo Archivo

Vale, su cuñada, aseguró al medio que solo habían salido para desayunar, y que los instrumentos laborales a veces son utilizados por su esposo para hacer recados y recoger a sus hijos.

González solicitó y recibió en agosto una Tarjeta de Cruce Fronterizo que le permitía entrar a EE.UU. al expresar su intención de regresar a su país de origen.

Luego, en septiembre, completó el formulario I-94, que le posibilitó permanecer legalmente en el país norteamericano hasta finales de marzo de 2026.