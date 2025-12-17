Buenas noticias de la FIFA: cómo comprar entradas a US$60 para el Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que venderá entradas a 60 dólares para todos los partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, incluida la gran final. La distribución de estos boletos con precios accesibles está a cargo de cada federación.

Cómo será la venta de entradas a US$60 para el Mundial 2026

La FIFA explicó en un comunicado que habrá entradas a US$60 para los 104 partidos de la Copa del Mundo, con el objetivo de “apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo".

La FIFA anunció los valores oficiales de las entradas y el procedimiento de compra para la Copa Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá Foto Facebook FIFA

Según explicó la entidad, son precios para la categoría “grada básica”, que se pusieron en disponibilidad frente a la gran demanda que se registró durante los últimos días. Esta iniciativa permitirá a los hinchas seguir a su equipo de un “modo más asequible”, de acuerdo al comunicado.

Las federaciones miembros participantes (FMP) se encargarán de decidir cómo distribuirán las entradas para los aficionados de cada país. La única recomendación del ente mundial fue que se prioricen a los seguidores “más fieles”.

“En total, el 50% de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40%) y de grada básica (10%)”, explicó la FIFA.

Además, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten la entrada a través de su FMP y cuya selección quede eliminada en la fase de grupos.

Gran contraste de precios: cuánto salen las demás entradas para el Mundial 2026

Antes de que se anuncien las entradas asequibles a US$60, los boletos más baratos para la cita mundialista de 2026 oscilaban entre US$120 y US$265 para los partidos de fase de grupos, según consignó AP. Estos valores no incluían a los encuentros de Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones anfitrionas.

Ahora las entradas para el Mundial 2026, que tiene a Estados Unidos como uno de sus anfitriones, se podrán conseguir a US$60 Creada con IA de Freepik - Creada con IA de Freepik

Esta iniciativa aparece como una oportunidad única para presenciar un encuentro, especialmente para la final. Es que una entrada para el encuentro decisivo puede alcanzar valores que rondan los US$4185.

Durante las últimas semanas, muchos de los seguidores habían manifestado su enojo con el ente máximo del fútbol. Esto se debió, principalmente, a que no iban a poder conseguir boletos asequibles debido a los millones de solicitudes que hubo. En ese marco, la FIFA ideó esta estrategia con tickets a US$60.

La gran demanda de entradas que recibió la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA reveló que hubo una gran demanda de entradas para el Mundial 2026 desde que salieron a la venta el pasado jueves 11 de diciembre. En este proceso de selección aleatoria, hubo más de 20 millones de solicitudes.

Esta forma de venta permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero de 2026 a las 11.00 hs (ET). El momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección.

Las entradas para la final de la Copa del Mundo originalmente valen más de US$4000 Chris Carlson - AP

En el portal, se puede participar en el sorteo y consultar toda la información necesaria.

“La FIFA espera trasladar al fútbol el 90% de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023-2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este deporte en todo el mundo”, enfatizó la entidad.