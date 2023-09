escuchar

Una peluquera no tuvo ningún reparo en revelar cuáles son las cinco cosas que menos soporta de algunos clientes. La mujer, que usó el poder de las redes sociales para hacer un llamado, enumeró una a una las situaciones más difíciles que tuvo que enfrentar mientras hace su trabajo.

De frente a la cámara, Telesa Brown, originaria de Canadá, compartió sus emociones sobre las peores cosas que un cliente le puede hacer a una profesional y comenzó con la más común: llegar tarde a la cita o, simplemente, no presentarse y tampoco avisar. “Entendemos que suceden cosas, pero normalmente un estilista ocupado tiene un día lleno de clientes y llegar más de cinco minutos tarde afecta el resto del día”, señaló, y agregó: “O no se presenta, quiero decir, es obvio que no ganamos dinero sin nadie en nuestra silla”.

Una peluquera revela los peores errores de los clientes

El segundo pecado que se puede cometer contra una peluquera es un hábito que durante años muchos han considerado como el más correcto: asistir a una cita para teñirse y llegar con el cabello sucio. Según las teorías de antes, esto era ideal para proteger el cuero cabelludo del daño de los químicos, pero al parecer solo se trataba de un mito.

“Entiendo que durante años los estilistas hayan dicho que todos hiciéramos esto, no es tu culpa, pero estoy aquí para desmentir esto. La tintura funciona mejor con el pelo limpio, así que para obtener mejores resultados, llega con el cabello aseado”, solicitó la experta en su clip, quien además agregó, contundente: “Es asqueroso”.

Esta revelación alarmó a sus seguidores en TikTok, quienes no pudieron ignorar esta recomendación en los comentarios. “Lo del pelo limpio me sorprende. Siempre me han dicho que al menos deje el pelo sucio dos días antes de un trabajo de color”, escribió una persona al respecto.

El tercer punto, después de la pandemia, es considerado de suma importancia: no llegar enfermos a las citas. Sobre esto, la especialista mostró su incredulidad: “Entiendo que la mayoría de ustedes tuvieron que esperar para el día de su cita, pero por favor no lleguen enfermos”.

En el video, Brown dio una lista de un total de cinco cosas que le disgustan. La cuarta queja fue que los clientes agenden una cita para una cosa y que, al llegar, soliciten otro tipo de servicio. “Si pides una cita para corte de pelo y llegan pidiendo un cambio de color o si reservaste para luces y después pides corrección de color, es muy difícil”, señaló la mujer: “El tiempo para cada uno es muy distinto. Por favor, si quieres reconsiderar el servicio que necesitas, avísale a tu estilista con tiempo”.

Para cerrar sus recomendaciones, la peluquera quiso mencionar la bandera roja que la alerta sobre cómo es la personalidad de sus clientes: “No llegues diciendo que nadie ha sabido cómo cortarte o pintarte el pelo, eso es una señal de alarma para todos nosotros”, compartió, y añadió: “Porque probablemente, sin importar el trabajo que haga, tampoco vas a estar contento con el resultado”.

LA NACION