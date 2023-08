Contrató a un experto para que la peinara el día de su casamiento pero el resultado la dejó en shock

escuchar

“Falla la prueba del peinado de la boda”. Así fue como una mujer describió la mala experiencia que vivió unas semanas antes de su casamiento. Contrató a un estilista experto para que le arreglara el cabello tal como soñaba, al ser uno de los días más especiales de su vida. Sin embargo, el resultado no fue ni siquiera parecido a lo que había pedido. Así, tuvo que buscar urgentemente a un nuevo peinador.

La usuaria @namesamandaa publicó un video en TikTok para contar su experiencia y expresar la decepción que sintió. La odisea de encontrar al estilista ideal comenzó cuando pagó por un servicio que, finalmente, fue cancelado tres semanas antes del gran día. Desesperada porque faltaba muy poco y necesitaba encontrar quien se adecuara a sus necesidades, recurrió a alguien que, creyó, haría un trabajo parecido.

Entonces, le pidió que le hiciera una prueba para ver cómo luciría en la ceremonia, pero el resultado la dejó boquiabierta. La joven solicitó que le hicieran un peinado recogido, entrelazado y con un nudo torcido. A simple vista parecía algo sencillo, pero al parecer no fue así para el estilista que, aunque le hizo un chignon, este lucía caído y enredado.

Una mujer exhibió en TikTok lo mal que le quedó su peinado de casamiento

En las imágenes se ve la foto de referencia que la novia llevó al peluquero. En ella se ve un recogido en la nuca, sin ningún mechón suelto. Luego aparece la instantánea del resultado y se aprecia un rodete descuidado, a punto de caer por el peso del cabello y con un enlace diferente al pedido. Además, tiene muchos cabellos que sobresalen. “¿Soy solo yo, o parece que me pegaron una bolsa de papas en la cabeza?”, escribe la tiktoker en su posteo. A la vez, pidió a sus seguidores que le recomienden buenos peinadores.

Luego, la mujer publica un video de seguimiento para dar a conocer cómo resolverá el problema si es que no encuentra a alguien de su agrado. Mientras se deshace el peinado, critica otras cosas que no le gustaron: “¿Quién usa horquillas negras para un look nupcial en un cabello castaño? Además, está muy duro”. Le cuesta diez minutos quitarse el peinado por completo y al final decide intentar hacérselo ella. “Esta va a ser mi única alternativa (hacerlo por sí misma) si no hay nadie disponible”, concluyó.

Este fue el resultado @namesamandaa/TikTok

¿Qué hizo en la boda?

Varios días después, la tiktoker compartió todos los pormenores de su casamiento: desde cómo iban vestidas las damas de honor hasta cómo fue su sesión de fotos junto a su esposo. Así, se pudo constatar que finalmente decidió llevar el cabello suelto y con ondas relajadas, lo que podría indicar que no encontró quién le hiciera el rodete de sus sueños.

El peinado final del casamiento @namesamandaa/TikTok

Por su parte, los usuarios de la red social no dudaron en dar sus opiniones. A la mayoría le pareció desagradable el peinado recgido que le había hecho el estilista en primera opción y dieron consejos a la novia. Otros contaron sus propias anécdotas: “Tú al menos puedes arreglarlo, conmigo fue peor. El día de mi prueba estuvo increíble, pero el día de la boda quedó espantoso”; “Siempre es mejor revisar el trabajo de la persona antes”, señalaron.

LA NACION