Se fue a cortar el pelo y la estilista aprovechó para vengar antiguos rencores

Por lo general, ir a la peluquería suele ser una experiencia grata y un momento de cuidado personal. Sin embargo, aunque es poco común, también existe la posibilidad de vivir una situación incómoda si, por ejemplo, el look obtenido no es el que sea había acordado con el estilista. Pero que el profesional actúe deliberadamente para obtener un pésimo resultado es un hecho insólito. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a una joven estadounidense, quien acudió a un salón de belleza para que le cortaran el cabello, pero se enfrentó al rencor de la trabajadora de las tijeras.

La víctima de este ‘ataque de la estética’ se llama Joshah y decidió publicar su anécdota a través de un video de TikTok (@whoreontheshore). La mujer estaba tan triste con lo ocurrido a su larga cabellera, que le dio todos los detalles a la comunidad virtual. “No cortas mal el cabello de un cliente solo porque eres un enemigo celoso... Pero Savannah Patterson no comprende semejante cosa”, señala la mujer en el clip.

Al parecer, todo comenzó cuando llegó a un establecimiento para que le cortaran las puntas del cabello, ya que le gustaba tenerlo largo hasta la cadera. Solo quería un retoque, comentó. No obstante, al llegar a la peluquería se dio cuenta de que allí estaba Savannah, una excompañera de octavo grado, que había dejado de ser su amiga por algunos conflictos internos.

Una joven fue a cortarse el cabello y el resultado la devastó

Como hacía tanto tiempo que no se veían, la joven clienta creyó que los rencores eran cosa del pasado. “Ella me trató muy bien. Nos estábamos poniendo al día”, relató Joshah, pero había una mala intención escondida. “Le dije que quería que me cortara solo las puntas. Ella insistió en hacerme un corte completo. Me mostró unos ocho centímetros y acepté. También le dije que iba a llorar si me cortaba el cabello más corto”, comentó.

Fue ahí que Patterson sacó a relucir nuevamente sus rencores y le cortó el cabello hasta la mitad de la espalda. “Cuando terminó, me dijo: ‘¿Te gusta? ¿Te vas a dormir llorando ahora que tienes el pelo corto?’”, relató Joshah. En ese instante, la clienta afectada se paralizó: “Estaba en estado de shock y pensé que ella seguía siendo tan mala como siempre”, comentó.

El desenlace de la venganza

La joven tiktoker volvió a casa desconsolada por la situación y su inesperado resultado. El cabello largo, comentó en sus redes, era parte de su personalidad. “Debí haberme ido cuando vi que era ella, pero no pensé jamás que sucedería algo así”, declaró.

Una clienta de un salón de belleza acusó a la estilista de vengarse de ella con un corte exagerado de cabello

En ese sentido, lo único que pudo hacer fue descargar su furia y tristeza a través de las redes sociales. Allí, recibió algunos comentarios de aliento por parte de los usuarios, quienes de inmediato la instaron a hacer un reclamo al salón de belleza. Sin embargo, la joven dijo que ya lo había hecho y que la respuesta no había servido de mucho. “Me dijeron que no podían hacer nada porque era una situación personal entre nosotras”, finalizó.

LA NACION