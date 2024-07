Es venezolano, vive en Miami y dice que gana hasta 200 mil dólares haciendo tatuajes: “Las cosas fluyen”

Escuchar

Elias Drikha, oriundo de Venezuela, emigró a Estados Unidos en 2016. A los 19 años dejó su familia, amigos y la carrera que comenzó en su país natal, impulsado por la situación del país y su deseo de ser tatuador. Drikha explica que allí era complicado ejercer su profesión debido a la dificultad para adquirir materiales y conocimientos específicos.

En EE.UU., Drikha vivió su sueño de convertirse en tatuador profesional. Con seis años de experiencia en el país, ganó más de seis premios internacionales y tatuó a figuras destacadas de la industria. Entre ellos, al beisbolista Salón de la Fama Felix Hernández, varios futbolistas de la MLS y cantantes como Nacho, Fanny Lu, Neutro Shorty y Noriel. Su trabajo atrajo la atención de grandes marcas que quisieron patrocinarlo, y ganó premios en eventos como The Star Tattoo Convention 2023 y Villain Arts.

Desde temprana edad, Drikha mostró talento para el dibujo, y sus amigos lo motivaron a convertirse en tatuador. En Maracay, su ciudad natal, solo había dos tatuadores de renombre en ese entonces, y él se convirtió en el tercero. Al principio, trabajaba desde su casa o a domicilio, pero hoy no recomienda esa práctica debido a la importancia de la bioseguridad. Aconseja a los aspirantes a tatuadores que busquen asesoramiento y aprendizajes en estudios establecidos.

Tatuajes realistas

Drikha se especializa en tatuajes de realismo en color y blanco y negro, inspirándose en personajes de películas, series o deportistas. Aunque disfruta de tatuar caras, su elección entre color o blanco y negro depende del cliente y las referencias a trabajar.

Al llegar a Miami, Drikha intentó conectar con los mejores profesionales del tatuaje, pero inicialmente tuvo que trabajar en otros empleos para mantenerse. Fue cocinero, valet parking, manager de mantenimiento de vehículos y trabajó para Lexus, Uber y Lyft. Finalmente, se dedicó de lleno a ser tatuador. Comenzó como aprendiz en Miami Tattoo Company. Allí adquirió prácticas, conocimientos y contactos.

Después de este primer paso, Drikha trabajó en Ink for the Soul, uno de los estudios más importantes de Doral, donde consolidó su cartera de clientes y experiencia. Tras dos años, abrió su propio estudio, Elias Arte Estudio. Tres años después, se unió a THE GOLDEN NEEDLE Tattoo, uno de los mejores estudios de Miami, bajo la tutela de José Guzman, conocido como “Bolo”.

Cuánto puede ganar un tatuador en Miami

Drikha atribuye su éxito a su esfuerzo y disciplina, siempre con intención de aprender y mejorar sus técnicas. Destaca que en Miami, un tatuador puede ganar entre US$30.000 y US$200 mil al año. Esto dependerá del tipo de artista y la cartera de clientes.

Para los jóvenes que sueñan con seguir su camino, Drikha recomienda aprovechar los numerosos recursos disponibles para aprender el arte del tatuaje: desde seminarios online hasta estudios especializados. En ese sentido, subraya la importancia del esfuerzo, la disciplina y la pasión en el desarrollo de una técnica o estilo propio.

Drikha también aconseja a quienes deseen emigrar a Miami que sean disciplinados y enfocados en sus metas. Aunque es una ciudad complicada, asegura que es ideal para quienes se disponen a luchar por sus sueños y hacer que las cosas fluyan.

