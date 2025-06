Estados Unidos gana 1-0 a Arabia Saudita y avanza a cuartos de la Copa Oro

Estados Unidos venció 1-0 a Arabia Saudita este jueves en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Oro, en el Q2 Stadium (Austin), donde Chris Richards anotó el gol de la victoria y de la clasificación a cuartos.

El equipo del entrenador argentino Mauricio Pochettino dominó la posesión de la pelota, pero no tuvo claridad en zona de definición.

"No fue un partido fácil", dijo Pochettino. "Ellos saben competir, son agresivos, rápidos y luego trataron de limitar los espacios entre líneas".

"Debemos sentirnos orgullosos del resultado, pero no nos podemos relajar, debemos seguir con nuestro proceso, estamos muy contentos con este grupo de jugadores", resaltó.

Arabia Saudita se comportó como un equipo que quería limitar los errores defensivos y salir por la victoria en contragolpe.

Sin embargo, no pudo generar oportunidades claras en una noche de poco trabajo para la zona defensiva norteamericana.

Una jugada de balón detenido marcó la diferencia. Al minuto 63, el mediocampista Sebastián Berhalter metió un centro al corazón del área que Chris Richards remató de primera intención para vencer el arco de Nawaf Al-Aqidi.

Richards, de 25 años, anotó su primer gol con Estados Unidos en Copa Oro y el segundo en su carrera con el equipo nacional.

"Creo que su temporada fue sensacional", mencionó Pochettino sobre la actuación del jugador del Crystal Palace.

“Ahora trata de trasladar esa experiencia con nosotros, es un chico humilde que siempre está dispuesto a escuchar y aprender”.

En la recta final del encuentro, el equipo dirigido por Hervé Renard fue en busca del empate con un juego físico que generó escaramuzas pero pocos remates al arco enemigo.

“Felicidades a Estados Unidos por ganar el partido con una jugada a balón detenido, nosotros hemos hecho un buen partido”, comentó un Renard de pocas palabras en conferencia de prensa.

“La eficacia no es una de nuestras fortalezas, todos sabemos las razones, no tenemos un delantero jugando en el más alto nivel y yo no soy un mago”, admitió.

El Grupo D deja a Estados Unidos en el primer lugar con seis puntos mientras que Arabia Saudí se mantiene segundo pese a la derrota, todo gracias al empate 1-1 entre Haití y Trinidad y Tobago en partido disputado en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas.

La tercera jornada del grupo deja a Estados Unidos con la necesidad de un empate para asegurar el primer lugar mientras que Trinidad y Tobago y Arabia Saudita se enfrentan en una lucha directa por la clasificación.

Alineaciones:

Arabia Saudí: Nawaf Al-Aqidi; Abdullah Madu, Abdulelah Al-Amri (cap.), Nawaf Bu Washl (Nawaf Boushal 75), Ali Majrashi; Ziyad Aljohani, Saud Abdulhamid, Ali Al-Hassan (Mukhtar Ali 68); Feras Al-Brikan (Abdullah Al-Salem 85), Aiman Yahya (Saleh Alsheri 57), Abdulrahman Al-Obud.

Estados Unidos: Matthew Freese; Tim Ream (cap.), Chris Richards, Max Arfsten, Alex Freeman (Johnny Cardoso 88); Diego Luna (Brenden Aaronson 75), Luca de la Torre (Tyler Adams 62), Sebastián Berhalter; Patrick Agyemang (Miles Robinson 88), Malik Tillman, Jack McGlynn (Damion Downs 62).

