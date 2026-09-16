Estados Unidos no reveló qué tipo de armas desplegó en el espacio, pero el Golden Dome de Trump da pistas sobre esa capacidad

Estados Unidos confirmó por primera vez de manera pública que ya dispone de armas de control espacial desplegadas en órbita terrestre. El anuncio, realizado por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, se produjo mientras el país norteamericano avanza con el desarrollo del Golden Dome, la nueva arquitectura de defensa antimisiles impulsada por el presidente Donald Trump.

Golden Dome de Trump: la nueva defensa espacial de Estados Unidos

La existencia de armamento espacial fue reconocida públicamente por Troy Meink durante la conferencia Air, Space and Cyber, organizada por la Air & Space Forces Association en National Harbor, Maryland.

“Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para enfrentar los desafíos de las amenazas en evolución dondequiera que existan. Por eso, EE.UU. cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink, según consignó LA NACION.

El funcionario, sin embargo, no especificó qué clase de armamento se encuentra actualmente en órbita. Tampoco informó cuánto tiempo llevan desplegados esos sistemas.

Golden Dome: qué capacidades espaciales desarrolla Estados Unidos

El concepto de “control espacial” puede abarcar diferentes capacidades. Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) sostuvo que la misión de control espacial puede incluir interceptores espaciales destinados a la defensa antimisiles.

Aunque el gobierno estadounidense no identificó los sistemas mencionados por Meink, el desarrollo del Golden Dome permite observar qué clase de capacidades espaciales considera Washington necesarias para su futura arquitectura de defensa.

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El análisis publicado por CSIS en junio de 2025 describe al Golden Dome como una iniciativa destinada a construir un escudo de defensa antimisiles para el territorio estadounidense.

Entre sus componentes se contemplaba una estructura espacial destinada a detectar lanzamientos, realizar el seguimiento de misiles y proporcionar capacidades de interceptación durante la fase de impulso.

Golden Dome: sensores e interceptores para detectar amenazas desde el espacio

Según comunicó el Departamento de Guerra en abril de este año, el Golden Dome fue concebido como una defensa por capas destinada a enfrentar misiles balísticos, hipersónicos y de crucero, además de amenazas aéreas avanzadas.

La arquitectura incorpora una red persistente de sensores espaciales para realizar seguimiento global, un conjunto de interceptores avanzados y un sistema integrado de comando y control para gestionar las amenazas.

En el evento realizado el 23 de abril de 2026, el director del Golden Dome, general Mike Guetlein, describió el programa como una respuesta a una nueva generación de amenazas y señaló que la intención es construir un sistema integrado, por capas y automatizado.

“Estamos avanzando con propósito y urgencia para construir un escudo por capas, integrado y automatizado. El progreso que se muestra hoy es una prueba tangible de que esto no es un concepto futuro, sino una realidad que debemos construir ahora”, afirmó Guetlein.

El planteo permite identificar al menos tres componentes espaciales centrales dentro de esta visión:

Una red de sensores para detectar lanzamientos

Sistemas para realizar el seguimiento de los misiles durante su trayectoria

Interceptores capaces de actuar contra los proyectiles en el espacio

Golden Dome busca proteger el territorio continental frente a misiles balísticos, hipersónicos y de crucero Alex Brandon - AP

Qué son las armas de control espacial que confirmó Estados Unidos

El estudio del CSIS explica que históricamente el control espacial estuvo asociado con la protección de satélites estadounidenses y con la capacidad de impedir que un adversario utilizara sus propios vehículos espaciales.

En un sentido más amplio, el concepto comprende la posibilidad de garantizar el acceso y el uso del espacio, al mismo tiempo que se limita esa capacidad a un adversario.

Dentro de esa definición entran los sistemas que utilizan sensores para identificar y seguir objetivos. El documento señala que el conocimiento de la situación espacial se nutre de fuentes gubernamentales y comerciales.