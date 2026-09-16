El sistema de defensa con alcance espacial anunciado por Trump en EE.UU. y con un costo de US$175.000 millones

Estados Unidos avanza en el desarrollo de un sistema de defensa destinado a detectar y neutralizar misiles antes de que alcancen su territorio. El proyecto, impulsado por Donald Trump y denominado Golden Dome, contempla una arquitectura de múltiples capas que combinará capacidades terrestres, marítimas y espaciales.

Golden Dome: el proyecto de Trump que busca ampliar la defensa de EE.UU.

La iniciativa fue anunciada públicamente por Trump durante el primer año del actual gobierno. El objetivo planteado por el presidente estadounidense es construir un sistema capaz de proteger el territorio continental frente a distintos tipos de amenazas, entre las que se incluyen proyectiles balísticos, misiles hipersónicos y misiles de crucero.

Cuánto costará a Estados Unidos el megaproyecto de la cúpula dorada que quiere Donald Trump

Según la información publicada por Associated Press en mayo de 2025, Trump seleccionó una arquitectura para el futuro sistema con un costo estimado de 175.000 millones de dólares. El concepto contempla, por primera vez dentro de este proyecto, el despliegue de armas estadounidenses en el espacio destinadas a interceptar amenazas.

La arquitectura propuesta contempla diferentes sistemas capaces de actuar durante distintas etapas de un ataque. Entre las capacidades previstas se encuentran:

Detectar y destruir una amenaza antes de que sea lanzada

Interceptarla durante las primeras etapas de su trayectoria

Neutralizarla durante el recorrido intermedio

Detenerla durante los últimos momentos de aproximación al objetivo

El papel de las armas espaciales dentro del gobierno de Trump

La incorporación de componentes ubicados fuera de la atmósfera constituye uno de los elementos centrales del Golden Dome. El proyecto prevé una red de sensores espaciales para realizar un seguimiento permanente de amenazas y una serie de interceptores destinados a ampliar las posibilidades de respuesta.

De acuerdo con Associated Press, los planificadores del Pentágono trabajaron durante meses con diferentes alternativas que variaban principalmente según la cantidad de satélites, sensores e interceptores espaciales incluidos. Las opciones fueron clasificadas internamente según sus niveles de costo, desde una alternativa media hasta otras de mayor alcance presupuestario.

Las autoridades de Estados Unidos ya presentaron avances en el plan del Golden Dome Alex Brandon - AP

El general Chance Saltzman, entonces jefe de la Fuerza Espacial estadounidense, explicó ante legisladores que las armas espaciales previstas para Golden Dome implicaban requerimientos nuevos para misiones que las organizaciones militares espaciales estadounidenses nunca habían ejecutado anteriormente.

En paralelo, recientemente EE.UU. reconoció públicamente por primera vez que ya dispone de armas de control espacial desplegadas en órbita terrestre. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, confirmó la existencia de esas capacidades durante una conferencia militar realizada en Maryland.

“Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para enfrentar los desafíos de las amenazas en evolución dondequiera que existan. Por eso, EE.UU. cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, declaró.

Desde Washington no se precisó qué tipo de armas son, cuándo fueron desplegadas ni si corresponden a sistemas cinéticos o a tecnologías no cinéticas.

El Golden Dome de Trump frente a las amenazas de China y Rusia

Uno de los argumentos utilizados para impulsar la iniciativa está relacionado con la evolución de los arsenales de China y Rusia. El Pentágono sostiene desde hace años que ambos países desarrollaron misiles cada vez más sofisticados, lo que exige nuevas herramientas para detectarlos e interceptarlos.

Según CBS News, una evaluación de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense anticipaba que las fuerzas militares de EE.UU. enfrentarían durante la década siguiente amenazas misilísticas de mayor escala y sofisticación.

El documento señalaba además que China y Rusia desarrollaban nuevos sistemas de lanzamiento destinados a aprovechar las vulnerabilidades de las actuales defensas estadounidenses contra misiles balísticos.

En una declaración conjunta citada por Associated Press, ambos países calificaron la iniciativa como “profundamente desestabilizadora por naturaleza” y advirtieron que podía convertir el espacio exterior en un ámbito para el despliegue de armas y en un escenario de confrontación militar.

Los avances que ya hizo EE.UU. en el Golden Dome

Según el Departamento de Guerra de EE.UU., el 23 de abril de 2026 altos funcionarios civiles y militares se reunieron en la Base Expedicionaria Conjunta Little Creek-Fort Story para presentar avances del programa Golden Dome for America.

En ese encuentro, las autoridades afirmaron que el proyecto ya había completado el diseño inicial de su arquitectura, creado un consorcio para el sistema de comando y control y adjudicado contratos para componentes considerados críticos.

El Departamento de Guerra también informó que los responsables del programa consideraban que su desarrollo avanzaba por delante del calendario previsto y dentro del presupuesto establecido.