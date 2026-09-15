Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea estadounidense: “Tenemos armas de control espacial capaces de defendernos”

El gobierno de Estados Unidos reconoció públicamente que ya cuenta con armamento de control espacial desplegado en la órbita terrestre, un hecho que durante años permaneció fuera de las declaraciones oficiales. El anuncio lo realizó Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea, durante una conferencia militar en Maryland.

Troy Meink confirmó la existencia de armas de control espacial

Meink realizó el anuncio el lunes 14 de septiembre durante la conferencia Air, Space and Cyber, organizada por la Air & Space Forces Association en National Harbor, Maryland.

En su discurso de apertura, el funcionario explicó que la evolución de las amenazas llevó a EE.UU. a ampliar sus capacidades militares también en la órbita terrestre.

“Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para enfrentar los desafíos de las amenazas en evolución dondequiera que existan. Por eso, EE.UU. cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink.

Según ABC News, todavía no está claro qué clase de armas fueron colocadas en órbita ni cuánto tiempo llevan desplegadas. Tampoco se especificó si se trata de sistemas cinéticos, capaces de producir efectos físicos directos sobre otros objetos, o de tecnologías no cinéticas.

De acuerdo con el análisis del medio, la falta de precisiones fue deliberada. Meink evitó ampliar su declaración cuando posteriormente participó en una conversación con otros asistentes de la conferencia.

Consultado sobre el alcance exacto de sus palabras, respondió: “Esa frase fue muy bien pensada”.

Armas de control espacial de EE.UU.: tienen funciones ofensivas y defensivas

De acuerdo con una declaración de un portavoz de la Fuerza Espacial de EE.UU. citada por ABC News, estos sistemas pueden utilizarse tanto para acciones ofensivas como defensivas.

El medio analiza que el armamento espacial no estaría limitado a una función pasiva de protección de activos estadounidenses, sino que podría utilizarse de acuerdo con las necesidades de los comandos militares responsables de las operaciones.

Meink evitó dar detalles sobre el tipo de tecnología o el tiempo de despliegue y se limitó a señalar que la frase fue "muy bien pensada" X de Meink

El mismo portavoz sostuvo que EE.UU. alerta desde 2007 sobre las pruebas y la puesta en funcionamiento de armas espaciales por parte de Rusia y China.

Según su explicación, las acciones de esos países hicieron que el espacio dejara de ser considerado únicamente como un entorno de apoyo para las operaciones terrestres y pasara a ser tratado como un dominio potencial de combate.

El funcionario de la Fuerza Espacial afirmó que mantener una comunicación abierta puede reforzar la disuasión, reducir las posibilidades de que un adversario interprete incorrectamente las intenciones estadounidenses y contribuir a normalizar las operaciones espaciales junto con las actividades de las demás ramas militares.

EE.UU. adjudicó un contrato a SpaceX para ampliar su infraestructura espacial

En julio, la Fuerza Espacial adjudicó a SpaceX un contrato de 1600 millones de dólares dentro del programa National Security Space Launch. El acuerdo contempla 18 lanzamientos relacionados con la futura red espacial AMTI y con la Space Data Network.

La Fuerza Espacial argumentó que la decisión responde al desarrollo y pruebas de armamento espacial realizados desde 2007 por Rusia y China X de Meink

Según Aviation Week, estos proyectos forman parte de una estrategia más amplia para acelerar el despliegue de infraestructura espacial militar y aumentar la capacidad estadounidense para detectar, transmitir información y responder ante amenazas.

Meink presentó estas inversiones como una manera de adaptar las fuerzas armadas al escenario actual. “En conjunto, estas inversiones nos ayudarán a ampliar la fuerza para las amenazas de hoy y de mañana”, afirmó.