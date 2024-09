Esto es lo que nunca se debe hacer en Trader Joe’s, según una exempleada

Todos aquellos que hayan trabajado en una tienda de comestibles algún tiempo saben que es una experiencia imborrable de la que se aprende mucho. Mackenzie Filson, periodista, especialista en gastronomía y una orgullosa exempleada de Trader Joe’s, compartió con Delish el “lado oscuro” de su paso por la empresa, con el objetivo de contar algunas buenas anécdotas.

No obstante, también se enfocó en alertar a los clientes que cosas no deberían hacer, si quieren recibir un trato cordial por parte de los empleados. “No todo el mundo sabe cómo comportarse mientras va de compras, pero definitivamente hay cosas que la gente hace que deben evitarse a toda costa”, sentencia Filson. A continuación se ofrecen una serie de recomendaciones para evitar este tipo de conductas en Trader Joe’s.

Quejarse porque la tienda está llena en horario pico

"Es la definición de libro de texto de disonancia cognitiva cuando los clientes se quejan de lo ocupada que está una tienda, porque esos mismos clientes también están contribuyendo a la aglomeración", plantea una ex empleada

Visitar Trader Joe’s un sábado, un domingo o justo antes de un día festivo y quejarse por la cantidad de gente que se abarrota en las góndolas es definitivamente molesto y extraño. Los empleados no pueden hacer nada para evitarlo, y, por otra parte, ¿qué se esperaba hallar al decidir ir a la tienda en ese día y horario? Lo más razonable, para quienes no son afectos a las multitudes, es consultar a los trabajadores que días y horarios son más tranquilos y volver a la tienda sonriendo en otro momento.

Subestimar a los empleados

"No hace falta que nos digan que lo que tenemos en la mano es una guayaba"

“Los trabajadores de supermercados tienen un conjunto de habilidades especializadas que a menudo pasan desapercibidas y subestimadas”, afirma Filson, quien detalla que desde la capacidad de memorizar cientos de códigos hasta ser expertos en vinos y cocina, todos los empleados poseen saberes que se deben valorar y respetar. “Las suposiciones sobre los trabajadores de los supermercados deben permanecer fuera de las puertas automáticas”, sentencia, y recomienda ser respetuosos a la hora de realizar una consulta. “No hace falta que nos digan que lo que tenemos en la mano es una guayaba”, concluye.

Pedir algo viral que se vio en las redes sociales

TikTok no es una lista de compras miniseries - E+

El punto aquí no es que esté mal pedirlo, el punto es que si está mal enojarse si el artículo está agotado, ya que si se trata de un producto viral es muy probable que al llegar a la góndola no se lo pueda encontrar, porque cientos de clientes llegaron antes y se lo llevaron. En vez de enojarse, lo ideal es pedirle a un empleado de Trader Joe’s si conoce una alternativa, recomienda Filson. “Es probable que brinden ideas geniales para un buen reemplazo”, asegura.

Ofenderse porque un artículo se dejó de fabricar

Si un artículo no está en las góndolas porque ya no se fabrica no hay que enojarse: es tomar de manera demasiado personal una decisión del mercado

Aunque todas las personas poseen una lista de productos que ya no se fabrican y desearían con todo su ser encontrar en un supermercado, está claro que las decisiones de discontinuarlos no tuvieron como objeto generarles algún daño. Responder de mala manera cuando un empleado informa que algún artículo no está en las góndolas, porque ya no se fabrica, es tomar de manera demasiado personal una decisión del mercado.

LA NACION