Estos son los cinco productos comestibles que podrían costar más en EE.UU. durante el otoño boreal

Cuando faltan pocas semanas para el final del verano boreal, comprar alimentos es cada vez más costoso en Estados Unidos. Debido a la inflación, los precios de los supermercados y los restaurantes son más altos que el año pasado, y se espera que sigan aumentando durante los próximos meses. Ante esto, Eat This, Not That comparte cuáles serán los cinco productos comestibles más caros este otoño.

Según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los precios de los productos comestibles seguirán en su línea de incrementos durante 2024. Sin embargo, mientras en junio se registró un aumento interanual del 3% en el IPC de todos los artículos, el correspondiente a los alimentos fue de solo un 2.2%.

A su vez, mientras los precios de los productos comestibles subieron un 5.8% en 2023, se prevé un incremento anual de un 2.2% para el cierre de 2024. De este modo, se espera que la mayoría de las categorías de alimentos cambien a un ritmo inferior a su promedio histórico de 20 años.

Pese a esto, es probable que algunos productos comestibles aumenten sus precios al punto de convertirse en los más caros después de la transición estacional. Según Eat This, No That, serían los huevos, la carne de res, la manteca, el chocolate y el café.

Huevos

Debido a los brotes de influenza aviar que comenzaron alrededor de 2022, el precio de los huevos experimentó una serie de altibajos durante los últimos años, al punto de aumentar un 10.2% entre junio de 2023 y junio de 2024. El punto máximo alcanzado por una docena fue de hasta US$4.82 a principios de este año. Sin embargo, desde entonces, la cifra bajó en gran medida y en la actualidad se puede encontrar a US$3.

Carne de res

De acuerdo con Eat This, Not That, algunos factores que contribuyen a que este producto sea de los más caros son las condiciones de producción, la demanda de los consumidores y la disminución del inventario de ganado. Esto se tradujo en aumentos de precios constantes durante los últimos meses, y un incremento interanual del 5.1% en junio de 2024. Sin embargo, se espera que sigan subiendo aproximadamente un 4.4% el resto del año.

Manteca

Los precios de la manteca alcanzaron un promedio de US$7350 por tonelada métrica en la subasta más reciente de Global Diary Trade. Además, el último Índice de Precios al Consumidor señala que los precios de este alimento aumentaron un 2.4% entre mayo y junio de 2024, lo que se explica desde su alta demanda y baja oferta en Estados Unidos debido a la tendencia a centrarse en otros productos lácteos por parte de los productores.

Chocolate

El precio del cacao también se disparó durante 2023, con un aumento total anual del 10%. Asimismo, en abril de este año alcanzó su máximo histórico de US$11 mil por tonelada métrica, mientras que hace doce meses se vendía a US$3 mil. A esto se le suman las condiciones climáticas desfavorables para su producción en África occidental, por lo que es probable que este alimento sea cada vez más caro en el futuro cercano.

Café

Al igual que el chocolate, el café es un alimento sensible a múltiples factores climáticos, como los cambios de temperaturas, las fuertes tormentas o las olas de calor extremas. De esta manera, ante la posibilidad de que se las condiciones meteorológicas adversas se produzcan con mayor frecuencia a causa del cambio climático, tal como indica Eat This, Not That, se espera que sus precios sigan subiendo con el paso del tiempo.

