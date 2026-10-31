Arnold Schwarzenegger compró un edificio de seis departamentos por US$240 mil y lo vendió por US$400 mil dos años después

Arnold Schwarzenegger comenzó a construir su fortuna mucho antes de alcanzar la fama mundial con películas como Conan, el bárbaro y Terminator. Mientras desarrollaba su carrera como fisicoculturista y daba sus primeros pasos en la actuación, el austríaco ya buscaba oportunidades para invertir el dinero que ganaba. En ese contexto, una recomendación cambió su perspectiva y lo llevó a apostar por propiedades capaces de generar ingresos por alquiler, como un edificio de seis departamentos que adquirió por 240.000 dólares.

El edificio de seis apartamentos que cambió la estrategia de inversión de Schwarzenegger

La estrella de Hollywood recordó el consejo de Olga, una asesora inmobiliaria que cambió su manera de invertir. Según Men’s Journal, el actor contó cuál fue la recomendación que lo llevó a buscar propiedades capaces de generar ingresos. “Arnold, escúchame, necesitas propiedades que generen ingresos”, le dijo Olga.

Arnold Schwarzenegger adquirió una residencia de cinco dormitorios por US$3,2 millones como regalo de San Valentín para Maria Shriver Fotomontaje realizado con IA (Instagram @schwarzenegger y Realestate)

La propuesta consistía en comprar un edificio con varias unidades, ocupar una de ellas y alquilar las restantes. Así, los alquileres podían ayudar a cubrir los gastos de la propiedad y generar ingresos periódicos, en lugar de depender exclusivamente de lo que ganaba con su trabajo.

Schwarzenegger siguió el consejo de la asesora y compró un edificio de seis departamentos que, según el relato publicado, estaba anunciado por US$240 mil. Dos años después, lo vendió por US$400 mil.

La diferencia entre esos dos valores fue de US$160 mil, equivalente a un aumento bruto del 66,7% respecto del monto inicial. Sin embargo, ese cálculo no contempla eventuales gastos de financiación, impuestos, mantenimiento ni otros costos asociados a la operación. Por eso, no representa necesariamente la ganancia neta que obtuvo con la venta.

Cómo construyó su fortuna antes de triunfar en Hollywood

Schwarzenegger buscó alcanzar la independencia financiera antes de consolidarse como actor y exgobernador de California. Mientras entrenaba para competir en fisicoculturismo y avanzaba en su carrera, destinaba parte de sus ingresos a nuevas oportunidades de inversión.

La marca es utilizada por celebridades como Arnold Schwarzenegger Instagram/YoungLA

En las declaraciones recogidas por Men’s Journal, el actor recordó que ya era millonario antes de protagonizar Terminator. Según su testimonio, las inversiones inmobiliarias tuvieron un papel importante en ese proceso.

Con el tiempo, amplió su cartera con propiedades residenciales y oficinas comerciales. Su estrategia consistía en reinvertir parte de sus ganancias y diversificar sus fuentes de ingresos, para no depender únicamente de los contratos cinematográficos.

El recorrido inmobiliario de Schwarzenegger comenzó antes de sus mayores éxitos en Hollywood. La compra del edificio de seis departamentos fue uno de los episodios que relató al explicar cómo empezó a construir su patrimonio.

Qué tener en cuenta al invertir en propiedades de alquiler

De acuerdo con expertos de Men’s Journal, la experiencia de Schwarzenegger permite distinguir entre comprar una vivienda para uso personal e invertir en un inmueble destinado a generar rentas.

En el segundo caso, el objetivo es que los alquileres produzcan ingresos suficientes para contribuir a cubrir los costos y, si las condiciones del mercado lo permiten, generar una rentabilidad.

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Sin embargo, comprar una propiedad para alquilar no garantiza ganancias. El resultado depende del precio de adquisición, la financiación, los impuestos, el mantenimiento y los períodos en que las unidades permanecen vacías, entre otros factores.

Antes de invertir, conviene calcular los gastos recurrentes y estimar cuánto dinero quedaría después de cubrirlos. Los ingresos brutos por alquiler no equivalen a la ganancia final: el rendimiento real depende de los costos y de las condiciones específicas de cada operación.