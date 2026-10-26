Arnold Schwarzenegger, sobre el consejo financiero que le cambió la vida: “Necesitas propiedades que generen ingresos”

Arnold Schwarzenegger se convirtió en millonario gracias a sus inversiones inmobiliarias antes de alcanzar la fama mundial con películas como Conan, el bárbaro y Terminator. El actor y exgobernador de California contó que un consejo recibido de una asesora inmobiliaria cambió su forma de invertir y lo ayudó a construir un patrimonio más allá de sus ingresos como fisicoculturista y actor.

El edificio que cambió la estrategia financiera de Arnold Schwarzenegger

“Arnold, escúchame, necesitas propiedades que generen ingresos”, le dijo Olga, una asesora inmobiliaria, según recordó el actor durante la 10X Growth Conference, organizada por el empresario Grant Cardone. En el relato publicado por Men’s Journal, Schwarzenegger explicó que la mujer le recomendó una alternativa a comprar una vivienda para uso personal.

Arnold Schwarzenegger construyó parte de su fortuna con inversiones inmobiliarias antes de convertirse en una estrella de Hollywood Fotomontaje realizado con IA (Instagram @schwarzenegger y Realestate)

La propuesta consistía en adquirir un edificio con varias unidades para vivir en una y alquilar las restantes.

La idea era que los alquileres ayudaran a cubrir los costos de la propiedad y generaran ingresos periódicos. En lugar de asumir por su cuenta todos los gastos de una vivienda, el propietario podía recibir dinero de los inquilinos y conservar un inmueble con potencial de revalorización.

Schwarzenegger siguió el consejo y compró un edificio de seis departamentos que estaba anunciado por 240.000 dólares. Según su relato, lo vendió dos años después por US$400.000.

La operación le permitió comprender el potencial de las propiedades como fuente de ingresos y como parte de una estrategia patrimonial de largo plazo. Según contó, después de esa operación mantuvo distintas inversiones en el sector inmobiliario.

Cómo construyó Schwarzenegger su fortuna antes de triunfar en Hollywood

Schwarzenegger buscó alcanzar la independencia financiera antes de consolidar su carrera cinematográfica. Mientras entrenaba para competir en fisicoculturismo y tomaba clases de actuación, destinaba parte del dinero que ganaba a nuevas oportunidades de inversión.

En otra entrevista publicada por Men’s Journal en 2024, el actor recordó que ya era millonario antes de protagonizar Terminator. Atribuyó buena parte de ese resultado a las inversiones que había realizado en bienes raíces.

Schwarzenegger destacó que las inversiones inmobiliarias le permitieron ser millonario antes de sus grandes éxitos como actor FreePik

Su estrategia consistió en reinvertir parte de sus ganancias en nuevas propiedades. Con el tiempo, amplió sus inversiones a edificios residenciales y oficinas comerciales, con el objetivo de diversificar sus fuentes de ingresos y no depender exclusivamente de los papeles que consiguiera en el cine.

La trayectoria inmobiliaria de Schwarzenegger comenzó antes de que alcanzara la fama internacional y le permitió desarrollar oportunidades profesionales.

Qué tener en cuenta al invertir en propiedades de alquiler

De acuerdo con expertos de Men’s Journal, la experiencia del actor muestra la diferencia entre comprar una vivienda para uso personal e invertir en un inmueble que genera rentas.

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Sin embargo, tener propiedades en alquiler no garantiza ganancias. El resultado depende del precio de compra, la financiación, los gastos de mantenimiento, los períodos en que las unidades permanecen vacías, los impuestos y las condiciones del mercado inmobiliario.

También es importante distinguir entre los ingresos brutos por alquiler y el dinero que queda después de pagar los gastos. Antes de invertir, conviene calcular los costos recurrentes, estimar posibles períodos sin inquilinos y evaluar si los ingresos esperados justifican el desembolso inicial.