Bruce Willis compró una estación de esquí que decidió regalar en 2012 y años después se convirtió en un destino de aventura

Ubicado en el sur de Idaho, Soldier Mountain es un complejo de montaña cuya trayectoria dio un giro cuando el actor Bruce Willis lo adquirió. Tras mantener la propiedad durante más de diez años, la estrella de cine donó la estación en la primavera de 2012 a una organización sin fines de lucro y años después fue comprada por un grupo inversor formado por esquiadores que la convirtió en un destino recreativo familiar y de aventura.

Soldier Mountain: la estación de esquí que Bruce Willis compró

En 1947 , dos amigos, Bob Frostenson y Harry Durall, asistieron a las pruebas del equipo olímpico en la cercana Sun Valley y decidieron fundar la estación de esquí Soldier Mountain .

, dos amigos, asistieron a las pruebas del equipo olímpico en la cercana Sun Valley y decidieron . Durante aquel verano, recolectaron 10.000 dólares, construyeron a mano el refugio principal e instalaron los primeros dos remolques de cuerda tras cortar la madera del terreno, según indica el sitio web del centro.

Bruce Willis compró la estación de esquí a finales de la década de los 90 y la donó a una organización sin fines de lucro en 2012 Instagram: emmahemingwillis

La infraestructura continuó su expansión con la instalación de la primera telesilla en 1971 y la incorporación de una segunda telesilla en 1974. A finales de la década de los 90, Willis compró el área de esquí.

El actor residía en aquel entonces con su esposa, la actriz Demi Moore, en la zona de Hailey. Durante este período, también tuvo otras propiedades y negocios en la región.

Con la adquisición de Soldier Mountain, el actor reafirmó su vínculo con el esquí, un deporte practicó en varias ocasiones. Años antes de comprar la propiedad, en febrero de 1990, Willis visitó una estación de esquí en el estado de Washington mientras se preparaba el rodaje de Duro de Matar 2, según recogió Los Angeles Times.

En aquella ocasión, alquiló los esquís con otro nombre para pasar desapercibido.

Más adelante en el tiempo, en 2021, su esposa, Emma Heming Willis, publicó en su cuenta de Instagram imágenes de unas vacaciones en la nieve en las que el actor aparece junto a sus hijas.

La donación benéfica de Bruce Willis y la evolución de la estación

En la primavera de 2012, Willis formalizó la donación del complejo a una entidad sin fines de lucro bajo la sección 501(c)(3) del código fiscal estadounidense. Posteriormente, en noviembre de 2015, Matt y Diane McFerran compraron Soldier Mountain y operaron sus instalaciones hasta 2020.

Actualmente, el complejo se encuentra en manos de un grupo de inversores integrado por esquiadores, practicantes de snowboard y entusiastas del terreno virgen, quienes impulsan un plan de desarrollo con un enfoque centrado en la recreación.

Las vacaciones de Bruce Willis en 2021 en la nieve

De este modo, el centro ahora combina actividades en la nieve con opciones de hospedaje nocturno en yurtas. Entre sus atracciones principales destaca el esquí guiado con vehículos oruga (CAT skiing).

Tickets y pases para la estación de esquí que fue propiedad de Bruce Willis

Actualmente, según el portal oficial del sitio, un día en Soldier Mountain tiene los siguientes precios según la categoría:

Niños (menores de seis años): gratis.

Adultos: desde US$64.

Jóvenes: desde US$43.

Adultos mayores (categoría sénior): US$53.

Militares: desde US$53.

El complejo que alguna vez fue propiedad de Bruce Willis ofrece actualmente tanto pistas nevadas en invierno como senderos durante el verano Soldier Mountain

El lugar ofrece también una temporada completa sin restricciones de fechas. Cada pase incluye 12 días de esquí en seis estaciones asociadas, tres pases para acompañantes, un 10% de descuento en comida y bebida y un 30% de descuento en Soldier Mountain Cat Skiing.

Los precios son los siguientes: