La hija de Bruce Willis compartió una foto de hace ocho años y emocionó a todos con una frase: “Todavía puedo sentir el sol en tus abrazos”

Tallulah Willis, una de las tres hijas que Bruce Willis tuvo con su exesposa Demi Moore, difundió un recuerdo familiar en redes sociales. Compartió una foto de hace ocho años, en la que se la ve abrazada al actor y escribió una emotiva dedicatoria para él.

La publicación de Tallulah Willis en Instagram con una foto de 2018

Tallulah difundió una foto junto a Bruce Willis a través de su cuenta personal de Instagram el 25 de octubre de 2026. La imagen retrata un abrazo entre la joven y el actor, en una escena capturada originalmente en 2018.

La reciente publicación de una de las hijas de Bruce Willlis en Instagram Instagram @buuski

En ese marco, la hija del intérprete acompañó la publicación con un sentido mensaje para él: “¡Te amo todos los días! ¡Todavía puedo sentir el sol a través de tus abrazos!”, escribió. En cuestión de días, la publicación acumuló miles de reacciones e interacciones por parte de los seguidores del actor.

El diagnóstico de Bruce Willis

La familia del artista anunció en marzo de 2022 su retiro definitivo de las pantallas cinematográficas debido a un diagnóstico inicial de afasia. Según un artículo de People publicado en mayo de 2026, este trastorno cognitivo afectó sus capacidades para formular oraciones completas y comprender las conversaciones habituales.

En febrero de 2023, la familia comunicó que los médicos habían identificado un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal. Esta patología neurodegenerativa e irreversible provoca alteraciones en el habla, cambios en la conducta individual y una pérdida progresiva de las funciones motoras.

Antes de su retiro profesional, Willis concluyó la filmación de producciones cinematográficas como:

Gasoline Alley

Fortress: Sniper’s Eye

Wire Room

Paradise City

Su esposa, Emma Heming, explicó que la enfermedad no cuenta con tratamiento curativo en la actualidad. “Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizás no sea la misma que la que tendrías con un ser querido, pero sigue siendo muy hermosa”, dijo en el podcast Conversations with Cam en enero de 2026.

Asimismo, Heming añadió: “Sigue siendo muy significativo. Simplemente… es diferente. Uno aprende a adaptarse”.

Cómo es el estado de salud actual de Bruce Willis

En la actualidad, Willis reside en una vivienda de Los Ángeles, California, de un solo piso que su esposa acondicionó en 2025 para responder a sus necesidades de movilidad y confort. Su familia, que también incluye a su exesposa Moore y a sus cinco hijas, acude con frecuencia a esta residencia para compartir tiempo de calidad con él.

De acuerdo con People, los allegados al actor señalan que Willis no tiene conciencia sobre la enfermedad neurológica que padece a causa del deterioro cognitivo progresivo. Sin embargo, a pesar de haber perdido el lenguaje verbal, el artista reconoce a sus seres queridos y les transmite afecto con sonrisas, miradas y contacto físico.

A inicios de octubre de 2026, Emma Heming publicó una foto de él en Instagram y escribió: “En este próximo capítulo de su vida, Bruce continúa construyendo sobre su legado. Él es, y siempre será, una leyenda. Y estoy tan orgullosa de ser su esposa”.

La imagen de Bruce Willis que compartió su esposa a principios de octubre de 2026 Instagram @emmahemingwillis

La mujer presentó en marzo de 2026 el Fondo Emma y Bruce Willis para la Investigación de la Demencia y el Apoyo a Cuidadores, una iniciativa orientada a promover la investigación médica y brindar asistencia integral a otras familias.