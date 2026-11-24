Clara Vegas busca ganar la octava corona para Venezuela en el Miss Universo 2026. En una de sus últimas entrevistas, reconoció que sucumbió a la “autoexigencia extrema” y que, por tanto, consideraba fundamental evitar la obsesión por ser perfecta.

La reflexión de Clara Vegas a días de celebrarse el Miss Universo 2026

La modelo reflexionó sobre su recorrido hacia el Miss Universo en una entrevista con el presentador venezolano Rodner Figueroa. Allí, reveló que meses antes de postularse al Miss Venezuela, escribió en su diario la frase “Treat Clara Vegas as your project” (“Trata a Clara Vegas como tu proyecto”, en español) en referencia al desarrollo de su marca personal.

“Yo nunca había concursado en este mundo de la belleza. Para mí fue algo inesperado. Sin embargo, la clave está en hacer las cosas con miedo”, dijo.

Tras ganar el concurso, la venezolana reconoció haberse exigido en exceso en cada evento o proyecto. Debido a esto, le aconsejaba a sus seguidores que había que soltar la obsesión con la perfección y dar lo mejor de sí día a día.

“Es demasiado importante dejar atrás ese querer ser perfecta. Ahorita estoy en un momento de mi vida en donde estoy dando lo mejor de mí todos los días y eso está bien”, señaló.

Cómo Clara Vegas llegó al Miss Venezuela 2025

En la entrevista, también relató cómo fue el proceso para participar en el Miss Venezuela 2025. Durante su estancia en Londres, viajó a Venezuela por dos semanas para la graduación de su hermana menor.

Durante ese tiempo, comenzó a subir diferentes videos en su cuenta de TikTok sobre su estilo de vida. Cuando en uno de ellos mostraba a su madre Andreína Goetz (quien fue Miss Venezuela 1990), sus seguidores la animaron a participar en el certamen nacional.

Clara Vegas es hija de Andreína Goetz, quien ganó el Miss Venezuela en 1990 Instagram/@claravegasgoetz

“Todo pasó muy rápido y fui con todo en el camino. Dos días antes de irme de Venezuela, la periodista Shirley Varnagy me hizo una entrevista y ahí anuncié que me iba a postular”, dijo.

Entre las críticas que más recordó sobre dicha etapa estaban aquellas que hacían alusión a su oratoria. “Vino de un lugar de falta de empatía más allá de querer verme mejorar”, aseguró.

“Creo que en este mundo, a través de las redes sociales, la gente dice que critica de forma constructiva, pero en verdad es odio. Debemos cambiar la conversación y celebrar las cosas”, agregó.

Cómo fue la transformación de Clara Vegas de cara al Miss Universo 2026

Como preparación para el concurso internacional, la actriz aplicó una rutina ardua en el gimnasio y cambió sus hábitos alimenticios. “Logré perder entre siete u ocho kilos. Fue un momento para empoderarme”, aseveró.

Clara Vegas aseguró perder entre siete u ocho kilos durante su preparación para el Miss Universo 2026 Instagram/@claravegasgoetz

Asimismo, confirmó que se realizó una cirugía estética y que no sentía vergüenza en revelarlo. “No escondo nada, es algo que quería hacer desde hace tiempo y fue mi decisión (...) Tú no ganas el concurso por una operación”, aseguró.

“Lo que no me operé fue la nariz. Me representa”, aclaró cuando Figueroa le consultó sobre en qué lugar del cuerpo se operó.