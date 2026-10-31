Compró la casa de la infancia de Arnold Schwarzenegger en Austria por US$656.000 y la convirtió en un museo para fans del actor

La casa donde Arnold Schwarzenegger pasó su infancia en Austria tuvo una nueva función después de que el empresario Christian Baha la adquiriera en una subasta en 2009 por 656.000 dólares. El inmueble, ubicado en Thal, cerca de Graz, fue transformado en un museo dedicado a la vida del actor y abrió oficialmente sus puertas en 2011.

La casa donde Arnold Schwarzenegger vivió durante su infancia

El edificio tiene una historia anterior a la fama de Schwarzenegger: fue construido en 1806 y originalmente funcionó como vivienda de un guardabosques vinculado con los condes de Herberstein. Más adelante, se convirtió en la residencia oficial del comandante de la gendarmería local, según la historia publicada por el museo.

La antigua residencia familiar de Arnold Schwarzenegger, ubicada en Thal, Austria, fue convertida en un museo dedicado a su vida y su trayectoria en el fisicoculturismo, el cine y la política arnieslife

El padre del actor, Gustav, trabajaba como policía y vivió allí junto con su familia. Los Schwarzenegger ocupaban la planta superior, mientras que otra familia residía en la parte inferior.

Por ese motivo, la propiedad no pertenecía a la familia, sino que estaba relacionada con el puesto que desempeñaba el padre.

Arnold nació el 30 de julio de 1947 en Graz y pasó su infancia y adolescencia en Thal. Su familia tenía condiciones de vida modestas y, durante sus primeros años en la vivienda, no contaba con agua corriente ni electricidad.

Por eso, debían llevar agua y leña hasta el interior, según reconstruyeron distintas crónicas sobre la historia de la casa.

El fisicoculturismo se convirtió en una de sus principales aspiraciones y, el 8 de agosto de 1966, cuando tenía 19 años, dejó la vivienda familiar para comenzar una nueva etapa fuera de Thal. Esa fecha también forma parte de la cronología histórica del museo.

Cómo se transformó en un museo dedicado a Schwarzenegger

La iniciativa para convertir la propiedad en un espacio dedicado al actor contó con la participación de Christian Baha, fundador de la firma de inversiones Superfund, y de Peter Urdl, amigo de la infancia de Schwarzenegger y exalcalde de Thal.

El propio actor colaboró con el proyecto al aportar objetos personales para las exhibiciones. El 30 de julio de 2011, el día en que cumplió 64 años, la casa comenzó la refacción destinada a su nueva función.

Arnold Schwarzenegger en un acto relacionado con la casa donde pasó su infancia en Thal, Austria arnieslife

La inauguración oficial se realizó el 7 de octubre de ese año, con la presentación de una gran estatua de bronce en el exterior.

El museo reúne recuerdos de distintas etapas de su vida. Entre los objetos y espacios que pueden encontrar los visitantes están:

La cama de su infancia, conservada como parte de la reconstrucción de su vida familiar.

Una recreación de la cocina de la vivienda.

Recuerdos vinculados con sus logros deportivos y su carrera como actor.

Material relacionado con su paso por la política y su gestión como gobernador de California.

Qué pueden ver los visitantes en el museo de Arnold Schwarzenegger

Una parte de la exposición está dedicada al fisicoculturismo, disciplina en la que Schwarzenegger alcanzó reconocimiento mundial. El actor ganó siete veces el título de Mr. Olympia, uno de los principales reconocimientos de ese deporte.

Gavin Newsom destaca los resultados de la ley AB 32 firmada por Schwarzenegger

También hay objetos relacionados con su trayectoria cinematográfica, incluidos recuerdos de Terminator, la película de 1984 que consolidó su lugar como estrella del cine de acción. La colección incluye referencias a otros títulos como Conan the Barbarian, Predator y Terminator 2: Judgment Day.

El recorrido también aborda su etapa política. Schwarzenegger fue gobernador de California entre 2003 y 2011 y el museo rememora esa etapa con fotografías personales, una réplica de su escritorio cuando fue mandatario y otros objetos.

El espacio ofrece audioguías en alemán, inglés y húngaro. Para quienes siguen la trayectoria del actor, la visita permite conocer la vivienda en la que transcurrieron sus primeros años y observar objetos que reconstruyen su historia antes de la fama.