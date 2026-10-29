Arnold Schwarzenegger pide un giro en California y propone ampliar la energía nuclear para reducir la contaminación

El exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger pidió una expansión significativa de la energía nuclear como medida indispensable para reducir la contaminación y alcanzar las metas climáticas estatales. En una entrevista reciente, advirtió que la próxima administración estatal deberá intensificar sus esfuerzos ante la escalada en los costos de la energía, las tensiones con el gobierno federal y los objetivos fijados respecto al control de emisiones.

El pedido de Arnold Schwarzenegger sobre la ampliación de la energía nuclear en California

Ante las dificultades del estado para cumplir sus objetivos de emisiones, el exmandatario remarcó la necesidad de construir plantas nucleares en California como única alternativa viable para no perder el ritmo en la lucha contra el cambio climático.

Arnold Schwarzenegger insistió con expandir las instalaciones nucleares en California para alcanzar los objetivos de emisiones para 2030 shutterstock - Archivo

En diálogo con Financial Times, advirtió que existe el riesgo de no alcanzar el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en las próximas dos décadas.

“Necesitamos construir centrales nucleares en California. No hay duda al respecto”, aseveró. Actualmente, el estado tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% respecto de 1990 para 2030. Para 2045, deberá alcanzar una reducción de al menos el 85% y lograr la neutralidad de carbono.

Según Schwarzenegger, los formuladores de políticas deben actuar de forma más agresiva. “Lo fundamental es no quedarse demasiado rezagados, porque entonces es muy difícil ponerse al día”, indicó. Luego, comparó la gestión gubernamental con la disciplina en el entrenamiento físico.

“Es como cuando haces culturismo, si quieres ganar el título de Mr. Universo y quieres tener bíceps de 50 centímetros, en algún momento tienes que decir: ‘Está bien, el año que viene tengo que tener 35 centímetros’. Y dentro de dos años, tengo que tener 40 centímetros”, reflexionó.

El impacto económico y la construcción de plantas nucleares como solución

En Estados Unidos, California tiene uno de los costos de factura de electricidad más elevados. En agosto de 2026, registró el cuarto precio promedio residencial más alto entre los 50 estados y el Distrito de Columbia, según la plataforma Power Bill.

Asimismo, ocupó el primer lugar entre los 50 estados y el Distrito de Columbia en cuanto a clientes residenciales, con alrededor de 14,1 millones de clientes. Schwarzenegger propone ampliar la generación nuclear en un contexto de elevados precios de la electricidad, y se apoya en su histórico legado al frente del estado.

Hace dos décadas, fue el impulsor de las bases de la acción ambiental mediante la aprobación de la ley de 2006 que estableció objetivos de reducción de emisiones y sentó las bases del sistema estatal de comercio de carbono.

Esta legislación facultó a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) para limitar las emisiones industriales. El programa estatal de comercio de emisiones generó alrededor de US$37.000 millones para inversiones climáticas y permitió distribuir US$16.000 millones en créditos sobre facturas de servicios públicos.

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

No obstante, el panorama energético actual enfrenta complejas fricciones políticas. El actual gobernador Gavin Newsom fue objeto de duras críticas por parte de grupos ambientalistas y legisladores demócratas.

Sus detractores lo acusan de otorgar concesiones a la industria petrolera y flexibilizar regulaciones de perforación y del programa de límites a las emisiones e inversión climática para contener el alza de costos energéticos.

El gobernador advirtió en un foro económico en Long Beach que el cambio climático se está convirtiendo en “el problema de seguridad nacional más crítico” para Estados Unidos. “Nuestras empresas manufactureras tradicionales no existirán dentro de una década a menos que redoblemos nuestros esfuerzos en lo que Schwarzenegger creó hace 20 años”, remarcó.

Qué dicen los dos candidatos a gobernador de California sobre la energía nuclear

A falta de pocos días para las elecciones de medio término, que se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre, los dos candidatos para gobernador de California expresaron posturas con mínimas diferencias sobre la energía nuclear.

Uno de los principales temas en la mesa de debate corresponde a la planta de Diablo Canyon, que, sin la aprobación del gobernador, cerrará en 2030.

Xavier Becerra y Steve Hilton, candidatos a gobernador de California, apoyan la extensión del contrato de Diablo Canyon Fotomontaje editado con IA

El republicano Steve Hilton defendió mantener abierta Diablo Canyon después de 2030 y explorar la construcción de nuevas instalaciones nucleares en el Estado Dorado. De acuerdo con AOL, Diablo Canyon genera cerca del 9% de la electricidad de California.

Por otro lado, el republicano apunta a derogar los mandatos climáticos y romper el monopolio de PG&E sobre la provisión de electricidad al estado.

Xavier Becerra, candidato demócrata a la gobernación, expresó su apoyo a extender la operación de Diablo Canyon más allá de 2030, con la seguridad como condición. “La seguridad es lo primero”, expresó en el debate de mayo.