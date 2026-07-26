Quién fue la última ganadora del Miss Universo y qué candidatas se perfilan para conquistar la corona este año

El próximo 24 de noviembre se celebra el Miss Universo 2026 en Puerto Rico. En esta edición, Fátima Bosch, representante de México, debe entregar la corona a una de las 130 delegadas que van a participar del certamen.

Quién es Fátima Bosch, la última ganadora de Miss Universo

Bosch nació el 19 de mayo de 2000. De pequeña le diagnosticaron TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y fue víctima de bullying en la escuela, según consignó BBC Mundo.

Fatima Bosch fue diagnosticaron con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) de pequeña Sakchai Lalit - AP

Poco después de graduarse, estudió diseño en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y amplió su formación en Italia y Estados Unidos. En paralelo, participó como voluntaria en programas para niños con cáncer y colaboró con comunidades migrantes.

Fátima Bosch participó como voluntaria en programas para niños con cáncer y colaboró con comunidades migrantes

“A mí siempre me ha gustado ayudar. Desde los 14 años he estado en filantropía, obras y caridad”, dijo.

Qué candidatas confirmadas sobresalen para el Miss Universo 2026

A pocos meses de las elecciones Miss Universo 2026, todavía faltan definiciones entre las candidatas. Las participantes que se perfilan se identifican por su experiencia previa, desempeño en otros certámenes o condición de anfitrionas, por lo que estos nombres deben entenderse como una selección preliminar.

Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, llega con uno de los antecedentes internacionales más sólidos. Antes de imponerse entre 50 aspirantes en su competencia nacional, ganó Miss Earth USA 2024 y recibió el título de Miss Earth-Water.

Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, ganó Miss Earth USA 2024 y recibió el título de Miss Earth-Water Instagram/@bea.millan.windorski

Su historia tiene una conexión directa con Estados Unidos. Creció en Milwaukee dentro de una familia de inmigrantes y se graduó en Estudios Internacionales e Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison. También realizó una pasantía en Washington D. C. y desarrolló una investigación sobre filipinos que sirvieron en la Marina estadounidense.

Jessi Kalambayi , de la República Democrática del Congo, fue Miss Colorado USA 2024 y terminó entre las diez finalistas de Miss USA ese año.

, de la República Democrática del Congo, y terminó entre las diez finalistas de Miss USA ese año. Jennifer Barreto, por su parte, representará a Puerto Rico y será la delegada anfitriona, una posición que la coloca entre las candidatas con mayor exposición previa a la final.

Cuándo y dónde será la final de Miss Universo 2026

El certamen comienza el 21 de noviembre con el desfile de trajes típicos y continuará al día siguiente con la competencia preliminar. La coronación será el martes 24 en el “Choliseo” de Puerto Rico, recinto con capacidad para 18.500 personas.

El gobierno puertorriqueño proyecta la llegada de 135 candidatas y estima un impacto económico de entre US$80 millones y US$200 millones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.