Cyndi Lauper sobre su trabajo en una tienda tras el fracaso de su banda: “Me escondía debajo del mostrador”

Antes de convertirse en una estrella internacional, Cyndi Lauper atravesó un revés profesional que la llevó a trabajar en un comercio después de la disolución de Blue Angel, su primera banda con contrato discográfico. El regreso a un empleo convencional contrastaba con las expectativas de éxito que había depositado en su carrera musical. Sin embargo, le enseñó una gran lección.

Cyndi Lauper se escondía cuando entraban músicos a la tienda en la que trabajaba

En declaraciones a People, retomadas por Parade, la cantante recordó cómo volvió a trabajar en Screaming Mimi’s, una tienda de ropa vintage de Nueva York en la que solía comprar cuando todavía formaba parte de Blue Angel.

Cyndi Lauper alcanzó la fama internacional como solista después de la disolución de Blue Angel, la banda con la que comenzó su carrera discográfica

La artista explicó que un amigo le sugirió buscar empleo allí después de la disolución del grupo. Le gustaban las prendas, conocía el local y podía sentirse a gusto con el ambiente. Lauper siguió el consejo y consiguió el puesto: “¡Me contrataron!”, recordó.

Sin embargo, el trabajo también la enfrentaba con una situación incómoda. Cuando entraban músicos que conocía, intentaba ocultarse para que no la vieran trabajando como vendedora. “Me escondía debajo del mostrador”, admitió.

En otras ocasiones, tomaba su cartera y recorría el local como si estuviera mirando ropa. Cuando los visitantes se marchaban, regresaba a sus tareas. El contraste entre sus aspiraciones musicales y la rutina de la tienda le resultaba difícil de sobrellevar.

La vergüenza que sintió después de la ruptura de Blue Angel

Lauper explicó que la situación le pesaba porque había depositado grandes expectativas en Blue Angel. Una primera crítica favorable la había convencido de que los profesionales de la industria habían escuchado su voz y reconocido su talento. Creía que estaba a punto de despegar como cantante.

Pero la trayectoria del grupo tomó otro rumbo. La posibilidad de alcanzar el éxito se desvaneció y la artista tuvo que buscar una alternativa laboral mientras intentaba reconstruir su carrera.

Al recordar aquellos días, fue directa sobre cómo se sentía: “Me daba vergüenza”. También reconoció que todavía era joven y que le costaba aceptar que sus expectativas no se cumplieran.

Encontrarse con antiguos colegas musicales mientras trabajaba como vendedora acentuaba su vergüenza. La experiencia no solo afectaba su situación profesional, sino también la imagen que tenía de sí misma en ese momento.

Blue Angel publicó su álbum homónimo en 1980 y se disolvió en 1982. Años después, Lauper alcanzaría el reconocimiento mundial como solista, pero en aquella etapa todavía intentaba encontrar una salida después de la ruptura del grupo.

Cyndi Lauper, 'Girls Just Want To Have Fun'

La lección que Cyndi Lauper aprendió de sus altibajos profesionales

Con el paso del tiempo, la artista consiguió mirar aquella experiencia desde otra perspectiva. Lo que entonces había vivido como un retroceso pasó a formar parte de una trayectoria con cambios, dificultades y nuevas oportunidades.

Al reflexionar sobre los momentos buenos y malos de su carrera, Lauper resumió su aprendizaje con una frase: “A veces estás arriba. A veces estás abajo”. La cantante explicó que atravesar una caída no significa que una persona tenga que permanecer en esa situación.

El recuerdo de aquella etapa volvió a cobrar relevancia durante su colaboración con la casa de subastas Bonhams en Cyndi Lauper: Suitcase of Memories, un proyecto que reúne prendas, accesorios, objetos personales y recuerdos de su trayectoria.

Laura Wills, la propietaria de Screaming Mimi’s, también participó en la preparación de la colección y mantuvo su vínculo con la cantante a lo largo de los años.

De Screaming Mimi’s al éxito internacional

Después de aquellos años difíciles, Cyndi Lauper alcanzó la fama mundial como solista con canciones como “Girls Just Want to Have Fun” y “Time After Time”. Su estilo musical y visual la convirtió en una de las figuras emblemáticas del pop de la década de 1980.

Antes de convertirse en una estrella del pop de los años 80, Lauper trabajó en una tienda de ropa vintage de Nueva York, donde se escondía cuando entraban músicos que conocía Instagram: @cyndilauper

Al recordar su trayectoria, también habló sobre la relación entre la música y la moda. Mencionó la influencia de figuras como Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, cuyas propuestas artísticas contribuyeron a definir una estética que despertó su interés por la experimentación y la creatividad.