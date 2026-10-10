Dolly Parton compró una casa en Los Ángeles por 750.000 dólares y 41 años después cuesta diez veces más

La fallecida cantante Dolly Parton había comprado una casa de Los Ángeles junto con su esposo, Carl Dean, por 750 mil dólares en 1985. Ahora, 41 años después de aquella operación, la propiedad ubicada en Hollywood Hills salió a la venta por US$7,95 millones.

La historia de la casa que perteneció a Dolly Parton

De acuerdo con Realtor.com, Parton y Dean conservaron la residencia durante cinco años y la vendieron en 1990 por US$1,2 millones. Desde entonces, el inmueble, conocido actualmente como Dolly Parton house, cambió de propietarios en distintas oportunidades.

La propiedad de Hollywood Hills vuelve a estar a la venta después de 25 años TheMLS.COM

El anuncio inmobiliario está a cargo de Edward Tinney, de Nourmand and Associates, y marca su regreso al mercado después de 25 años sin estar disponible para la venta. Durante los últimos años también se ofreció en alquiler. En febrero de 2021, el precio solicitado llegó a US$28.800 mensuales.

Una propiedad reconstruida en Hollywood Hills

La vivienda fue construida originalmente en 1977 y tiene una superficie de 4689 pies cuadrados (aproximadamente 436 metros cuadrados). Dispone de cuatro habitaciones y 5,5 baños.

El inmueble atravesó modificaciones a lo largo de las últimas décadas. Según el anuncio de venta, fue reconstruido en 2009 y recibió nuevas mejoras posteriormente. La casa se encuentra sobre un terreno de 0,35 acres (aproximadamente 1416 metros cuadrados) en el vecindario Bird Streets, cerca de Sunset Strip. El acceso a la residencia es cerrado.

La construcción cuenta con techos altos, terminaciones personalizadas, elementos empotrados, amplias ventanas y paredes de vidrio. Desde distintos sectores ofrece vistas hacia el centro de Los Ángeles y el océano Pacífico.

Cómo es el interior de la antigua casa de Dolly Parton

La entrada principal conduce a un vestíbulo con iluminación natural que conecta con los principales ambientes y permite acceder a las habitaciones del piso superior. La sala de estar tiene vistas hacia la vegetación exterior.

La cocina está equipada con dos hornos Miele, seis quemadores, gabinetes personalizados y una heladera para vinos. También incluye una barra para desayunar, un comedor y un espacio de descanso. Desde ese sector se accede directamente a una terraza con piscina climatizada. La vivienda dispone además de un comedor formal independiente.

Otro de sus ambientes es una biblioteca y sala multimedia, equipada con un sistema de sonido envolvente y estanterías empotradas. En la primera planta también hay una habitación con salida al exterior que puede utilizarse como dormitorio u oficina.

Murió Dolly Parton

La suite principal con terraza y vistas panorámicas

En el segundo piso se encuentra la suite principal, que posee su propia terraza privada con vistas panorámicas. El ambiente cuenta con una barra de café, chimenea, un amplio vestidor y un sector que puede destinarse a oficina o gimnasio.

La habitación principal incorpora dos baños, entre ellos uno con spa privado y ducha de vapor. Los otros dos dormitorios de esa planta también disponen de sus propios baños.

Las ventanas y paredes de vidrio permiten observar el exterior desde diferentes espacios de la vivienda, con vistas abiertas hacia distintos puntos de Los Ángeles y el océano Pacífico.

Qué otras propiedades tuvo Dolly Parton

A lo largo de su vida, Parton reunió distintas propiedades en Estados Unidos. Entre ellas estuvo la residencia matrimonial donde vivió principalmente en Brentwood, Tennessee, además de una propiedad en Hollywood que mantuvo durante los primeros años de la década de 2000 y un pequeño complejo en Solvang, California.

La cantante fue una de 12 hermanos y creció en una pequeña cabaña en las Smoky Mountains. Una réplica de esa vivienda permanece en el parque temático Dollywood, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee.

Parton también destinó propiedades y recursos a iniciativas vinculadas con la vivienda. En 2023, donó una cabaña personal situada en Idyllwild, California, a Ronald McDonald House Charities of Southern California para que fuera utilizada por familias de niños bajo tratamiento por enfermedades graves.

En 2025, se asoció con Mötley Crüe para realizar una donación a Covenant House, organización dedicada a brindar refugio y apoyo a jóvenes sin hogar. Su actividad benéfica también incluyó ayuda ante huracanes e inversiones en comunidades con recursos limitados.

Dolly Parton trabajó hasta sus últimos días

Parton murió el 25 de agosto, a los 80 años. Danny Nozell, su representante durante años, afirmó que la artista mantuvo su actividad hasta el final de su vida.

Parton y Carl Dean fueron propietarios de la residencia durante cinco años y la vendieron por US$1,2 millones TheMLS.COM

“Dolly trabajó hasta el día en que murió”, señaló Nozell. También indicó que la cantante disfrutaba ver cómo sus proyectos se concretaban y saber que su trabajo llevaba alegría a otras personas.

En 2022, cuando recibió la Carnegie Medal of Philanthropy, Parton había definido su manera de realizar contribuciones: “Simplemente doy desde mi corazón”. La artista explicó que identificaba una necesidad y, si podía atenderla, lo hacía.