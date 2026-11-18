La empresa de David Beckham reclama al menos US$41 millones a Coty por presuntos incumplimientos del contrato de sus perfumes, después de que productos de la marca aparecieran en comercios de descuento y en una gasolinera. Según informó The Associated Press, DB Ventures presentó la demanda en abril de 2026 ante la Corte Suprema del estado de Nueva York y sostiene que esas ventas perjudicaron su imagen. La compañía fabricante rechaza las acusaciones y solicitó desestimar el caso.

Por qué la empresa de David Beckham cuestiona la venta de sus perfumes en tiendas de descuento

El reclamo apunta a los lugares y las condiciones de comercialización de las fragancias. Según los documentos judiciales citados por AP, los abogados de DB Ventures aseguran que algunos productos terminaron en un contenedor de ofertas dentro de una gasolinera y en la cadena británica de bajo precio Poundland.

David Beckham demandó a Coty por permitir que sus perfumes se vendan como oferta en una gasolinera Instagram: @davidbeckham

La presentación describe la marca del exfutbolista como sinónimo de “excelencia y refinamiento” y afirma que sus productos “son un símbolo de lujo cotidiano”. Esa caracterización forma parte del argumento de la demandante sobre el posicionamiento comercial que considera afectado.

Los abogados sostienen que la distribución permitió ofrecer los perfumes a precios de tiendas de un dólar y vinculó el nombre Beckham con artículos baratos.

Coty fabrica y distribuye distintas fragancias y artículos de cuidado personal con el nombre del exjugador. Entre las líneas mencionadas por AP, figuran Classic, Instinct, Intimately y Exquisite Leather.

Qué respondió Coty a la demanda presentada por Beckham en Nueva York

La compañía niega las acusaciones y cuestiona que los tribunales neoyorquinos tengan jurisdicción para intervenir. También sostiene que DB Ventures busca construir una justificación para abandonar anticipadamente el acuerdo de licencia y trasladar el negocio a otra fabricante, llamado Interparfums.

Tras retirarse del fútbol, el jugador inglés se convirtió en empresario y es copropietario de un 26% del Inter Miami, el club de la MLS CHANDAN KHANNA - AFP

“Coty rechaza firmemente las acusaciones y ha solicitado al tribunal que las desestime”, indicó la empresa en un comunicado a AP. Además, agregó que por tratarse de un litigio en curso evitaría hacer más comentarios. Authentic Brands, vinculada a DB Ventures, prefirió no hacer declaraciones.

La disputa tiene una conexión con Estados Unidos tanto por el tribunal elegido como por los negocios del exfutbolista, copropietario del Inter Miami.

Hasta cuándo tiene contrato Beckham con Coty

El futuro de la licencia ya tiene un acuerdo anunciado. El 28 de enero de 2026, Interparfums comunicó una alianza exclusiva mundial por 20 años para crear, desarrollar, producir y distribuir las fragancias Beckham, con inicio previsto para el 1° de abril de 2028.

El comunicado aporta otra dimensión económica: Interparfums estimó ventas anuales superiores a US$50 millones durante los primeros años bajo su gestión. Además, anunció que planea presentar una nueva fragancia distintiva antes de finalizar 2029. Estas cifras corresponden a proyecciones empresariales.

Ese relevo comercial explica la referencia que hizo Coty en la Justicia, aunque el anuncio del nuevo contrato, por sí mismo, no resuelve las acusaciones sobre la distribución. La controversia continúa en Nueva York, donde la demandada pidió desestimar el reclamo y cuestionó la competencia del tribunal para tratarlo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.